Virus- och bakteriedödare med dubblad effektivitet

Det blir allt vanligare att desinficera både ytor och saker med UV-ljus. Österrikiska Ams Osram släpper en lysdiod som avger UV-C-ljus och som har dubblad effektivitet jämfört med föregångaren.

Traditionellt har man använt kvicksilverlampor för att generera UV-ljus av rätt våglängd, det vill säga 100 till 280 nm, det område som kallas UV-C. Trenden går dock mot ledlampor – även om dessa haft sämre verkningsgrad – för att slippa problemen som kvicksilvret för med sig.

Nu släpper Ams Osram en lysdiod för UV-C som företaget uppger har dubbelt så bra effektivitet som föregångarna. Den har 10,2 procents effektivitet vid 200 mW ineffekt, en våglängd på 265 nm och en drifttid på mer än 20 000 timmar.

Som jämförelse hade föregångaren 5,3 procents effektivitet medan övriga parametrar var desamma.

Dioden finns som sampel och volymproduktionen startar i slutet av nästa år.