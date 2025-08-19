JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Virus- och bakteriedödare med dubblad effektivitet

Det blir allt vanligare att desinficera både ytor och saker med UV-ljus. Österrikiska Ams Osram släpper en lysdiod som avger UV-C-ljus och som har dubblad effektivitet jämfört med föregångaren.

Traditionellt har man använt kvicksilverlampor för att generera UV-ljus av rätt våglängd, det vill säga 100 till 280 nm, det område som kallas UV-C. Trenden går dock mot ledlampor – även om dessa haft sämre verkningsgrad – för att slippa problemen som kvicksilvret för med sig.

Nu släpper Ams Osram en lysdiod för UV-C som företaget uppger har dubbelt så bra effektivitet som föregångarna. Den har 10,2 procents effektivitet vid 200 mW ineffekt, en våglängd på 265 nm och en drifttid på mer än 20 000 timmar.

Som jämförelse hade föregångaren 5,3 procents effektivitet medan övriga parametrar var desamma.

Dioden finns som sampel och volymproduktionen startar i slutet av nästa år.

En heldag om tryckt elektronik
19 aug 2025 10:54 - Per Henricsson
En heldag om tryckt elektronik

Den 3 september kan du hoppa på en buss som tar dig på en rundtur till några av de bolag i Linköping och Norrköping som sysslar med tryckt elektronik. Det finns 30 platser och det är först till kvarn som gäller.

Mobilsamtal via satellit snart i din telefon
19 aug 2025 09:31 - Per Henricsson
Mobilsamtal via satellit snart i din telefon

Amerikanska AST Spacemobile har säkrat finansiering för att skjuta upp 45 till 60 lågtflygande satelliter till slutet av nästa år. Företaget ska lansera tjänster i USA senare i år och därefter står Europa och Japan på tur.

Batteri-Jukka laddar för sitt första virtuella batterilager
19 aug 2025 08:59 - Jan Tångring
Batteri-Jukka laddar för sitt första virtuella batterilager

Jukka Järvinen ska bygga ett distribuerat batterilager på hemmaplan i Finland. Det är ett första steg i hans storslagna plan på att bli en batterilageraktör med kapacitet som mäts i terawatt.

12-bitars oscilloskop från Voltcraft
18 aug 2025 15:58 - Per Henricsson
12-bitars oscilloskop från Voltcraft

De nya modellerna i DOV-serien från tyska Voltcraft har 12 bitars upplösning och en maximal samplingshastighet på 1,25 GSa/s. Oscilloskopen finns hos Conrad och har två eller fyra analoga kanaler.

Kontron öppnar portal för sin kontraktstillverkning
18 aug 2025 15:43 - Jan Tångring
Kontron öppnar portal för sin kontraktstillverkning

Tyska Kontrons varumärke Electronics 2 (Electronics²) får en egen webbplats. Electronics 2 är de ODM- och EMS-tjänster, som Kontron stärkte genom köpen av Katek och Beflex i fjol.

Bud på IoT-företaget Ublox
18 aug 2025 12:30 - Per Henricsson
Bud på IoT-företaget Ublox

Riskkapitalbolaget Advent har lagt ett bud på förlusttyngda schweiziska Ublox (u-blox). Företaget utvecklar kretsar för satellitpositionering, wifi och Bluetooth.

Boka in Stora Elektronikdagen!
18 aug 2025 09:49 - Per Henricsson
Boka in Stora Elektronikdagen!

Den 15 oktober är det återigen dags för Stora Elektronikdagen, en heldag du inte vill missa! Årets upplaga är förlagd till Münchenbryggeriet i Stockholm och bjuder på ett fullspäckat program.

Rykte: Trump vill investera i Intel
15 aug 2025 10:03 - Per Henricsson
Rykte: Trump vill investera i Intel

Först krävde Donald Trump att Intels vd Lip-Bu Tan skulle avgå, efter ett möte några dagar senare var de såta vänner och nu rapporterar nyhetsbyrån Bloomberg att Trumpadministrationen överväger att investera i Intel för att säkra bygget av halvledarfabriken i Ohio.

Lättviktig kryptostandard klubbad 
15 aug 2025 09:53 - NIST/Elektroniktidningen
Lättviktig kryptostandard klubbad 

Amerikanska standardorganisationen Nist har klubbat fyra algoritmer för ”lättviktig kryptografi”. Standarden heter 800-232 och är skräddarsydd för IoT.

STM: Många möjligheter med diskreta MOSFET:ar i SiC
15 aug 2025 09:48 - David Kudelasek, ST Microelectronics
STM: Många möjligheter med diskreta MOSFET:ar i SiC

Det finns ett stort överlapp i inter­vallet 10 kW till 50 kW mellan diskreta MOSFET-transistorer i kiselkarbid och moduler. Moduler är enkla att använda men diskreta komponenter finns i fler varianter vilket ger större frihet i designen. Om det inte räcker med en går det dessutom att parallellkoppla två stycken.

Ikea satsar helhjärtat på Matter
15 aug 2025 08:57 - Per Henricsson
Ikea satsar helhjärtat på Matter

Ikea är en av initiativtagarna till smarta hemprotokollet Matter och började redan hösten 2022 sälja en hubb. Nu annonserar heminredningsjätten tjugo nya produkter för smarta hem.

Bosch & Mitsubishi ska hjälpa Kina byta batterier
14 aug 2025 14:36 - Jan Tångring
Bosch & Mitsubishi ska hjälpa Kina byta batterier

Teknik från Bosch och Mitsubishi ska monitorera batterier som används av kinesiska batteribytesoperatörer. EU-kommissionen har just godkänt projektet

Rise pratar batteriförordning
14 aug 2025 09:28 - Per Henricsson
Rise pratar batteriförordning

Under två timmar den 14 oktober kan du lära dig mer om den europeiska batteriförordningen. Det är forskningsinstitutet Rise som kostnadsfritt delar med sig av sitt kunnande.

TSMC slutar med GaN
14 aug 2025 09:26 - Per Henricsson
TSMC slutar med GaN

Den första juli bekräftade amerikanska Navitas ryktena om att TSMC skulle avveckla sin foundryverksamhet inom galliumnitrid. Den amerikanska kraftspecialisten tvingas byta till foundryt PSMC (Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation).

R&S: Mät lasttransienterna – förbättra loopstabiliteten
14 aug 2025 08:22 - Marcus Sonst, Rohde & Schwarz
R&S: Mät lasttransienterna – förbättra loopstabiliteten

Responsen från frekvensloopar blir allt viktigare för att validera stabiliteten hos switchande omvandlare, men att undersöka responsen från lasttransienter är fortfarande vanligt även det.

Första utvecklingskortet på kommersiell Agilex 5
13 aug 2025 10:41 - Per Henricsson
Första utvecklingskortet på kommersiell Agilex 5

AXE5000 Starter Kit är en utvecklingsplattform med den produktionsklara versionen av Agilex 5 från Altera. Arrow Electronics har tidigare haft ett kort baserat på en förserie av FPGA:an.

ADI: 4-switchad buck-boost som step-down eller step-up
13 aug 2025 08:52 - Ling Jiang, Wesley Ballar, Anjan Panigrahy och Henry Zhang, Analog Devices
ADI: 4-switchad buck-boost som step-down eller step-up

Många kraftomvandlare måste stödja breda spänningsområden på in- och utgångarna.

Kina avråder från Trumps AI-chips
13 aug 2025 09:28 - Jan Tångring
Kina avråder från Trumps AI-chips

I Kina får företag nu rådet att vara försiktiga med att använda H20 – det specialbyggda chip som president Trump har gått med på att låta Nvidia exportera till Kina 

Ynvisible uppdaterar demopaketet
13 aug 2025 08:49 - Per Henricsson
Ynvisible uppdaterar demopaketet

Kanadensiska Ynvisible, med tryckpress i Linköping, har släppt en ny version av sitt demopaket med tryckta teckenfönster.

