En heldag om tryckt elektronik

Den 3 september kan du hoppa på en buss som tar dig på en rundtur till några av de bolag i Linköping och Norrköping som sysslar med tryckt elektronik. Det finns 30 platser och det är först till kvarn som gäller.

Det är IoT World:s Linköpingsnod som bjuder på en inblick i nästa generations produktionsmetoder, material och lösningar inom hållbar elektronik.

Det handlar om hur tryckt elektronik och traditionella komponenter kan integreras i samma produktionslina – på en gemensam substratrulle som går från rulle till rulle utan att behöva demonteras i separata stationer.

Under dagen blir det nedslag hos Printed Electronics Arena på forskningsinstitutet Rise, liksom hos företaget DP Patterning som gör mönsterkort, Ligna energy med superkondensatorer, Epishine med solceller och hos kontraktstillverkaren Actia.

Hålltider och en kostnadsfri anmälan hittar du här (länk).