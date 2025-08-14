JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Rise pratar batteriförordning

Rise pratar batteriförordning

Under två timmar den 14 oktober kan du lära dig mer om den europeiska batteriförordningen. Det är forskningsinstitutet Rise som kostnadsfritt delar med sig av sitt kunnande.

Experter från Rise går övergripande igenom vad du behöver veta om batteriförordningen men det finns också tid för att ställa frågor. Webbinariet är uppdelat på tre huvudområden:

Introduktion till marknadstillträde till EU

  1. Ditt ansvar som tillverkare eller importör
  2. Översikt över direktiv och förordningar
  3. Förståelse för strukturen av batteriförordningen
  4. EU-försäkran om överensstämmelse – CE-märkning

Hållbarhet och batteripass

  1. Krav på cirkularitet av batterimaterial
  2. Information om batteripasset: för vilka batterier, vilken information och vem ska kunna läsa vad.

Certifieringsprocessen

  • Roller och ansvar, tillverkare och anmält organ
  • Processen för certifiering av produktionsprocess enligt modul D1
  • Processen för verifiering av policy för tillbörlig aktsamhet
  • Förberedelser för dig som tillverkare

Webbinariet är öppet för alla, men riktar sig i första hand till dig som är tillverkare av celler och batterier eller tillverkare/importör av batterier och produkter som innehåller batterier.

Mer information och anmälan finns här (länk).

24 # Comsol box

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.

Rise pratar batteriförordning
14 aug 2025 09:28 - Per Henricsson
Rise pratar batteriförordning

Under två timmar den 14 oktober kan du lära dig mer om den europeiska batteriförordningen. Det är forskningsinstitutet Rise som kostnadsfritt delar med sig av sitt kunnande.

NyheterLäs mer...
TSMC slutar med GaN
14 aug 2025 09:26 - Per Henricsson

Den första juli bekräftade amerikanska Navitas ryktena om att TSMC skulle avveckla sin foundryverksamhet inom galliumnitrid. Den amerikanska kraftspecialisten tvingas byta till foundryt PSMC (Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation).

NyheterLäs mer...
R&S: Mät lasttransienterna – förbättra loopstabiliteten
14 aug 2025 08:22 - Marcus Sonst, Rohde & Schwarz
R&S: Mät lasttransienterna – förbättra loopstabiliteten

Responsen från frekvensloopar blir allt viktigare för att validera stabiliteten hos switchande omvandlare, men att undersöka responsen från lasttransienter är fortfarande vanligt även det.

Technical PapersLäs mer...
Första utvecklingskortet på kommersiell Agilex 5
13 aug 2025 10:41 - Per Henricsson
Första utvecklingskortet på kommersiell Agilex 5

AXE5000 Starter Kit är en utvecklingsplattform med den produktionsklara versionen av Agilex 5 från Altera. Arrow Electronics har tidigare haft ett kort baserat på en förserie av FPGA:an.

ProduktLäs mer...
ADI: 4-switchad buck-boost som step-down eller step-up
13 aug 2025 08:52 - Ling Jiang, Wesley Ballar, Anjan Panigrahy och Henry Zhang, Analog Devices
ADI: 4-switchad buck-boost som step-down eller step-up

Många kraftomvandlare måste stödja breda spänningsområden på in- och utgångarna.

Technical PapersLäs mer...
Kina avråder från Trumps AI-chips
13 aug 2025 09:28 - Jan Tångring
Kina avråder från Trumps AI-chips

I Kina får företag nu rådet att vara försiktiga med att använda H20 – det specialbyggda chip som president Trump har gått med på att låta Nvidia exportera till Kina 

NyheterLäs mer...
Ynvisible uppdaterar demopaketet
13 aug 2025 08:49 - Per Henricsson
Ynvisible uppdaterar demopaketet

Kanadensiska Ynvisible, med tryckpress i Linköping, har släppt en ny version av sitt demopaket med tryckta teckenfönster.

ProduktLäs mer...
Norsk distributör till Sverige
13 aug 2025 08:44 - Jan Tångring
Norsk distributör till Sverige

Norska distributören Bredengen etablerar sig i Sverige. I portföljen finns transmissions- och kommunikationsteknik som RF, fiber, Ethernet, kontaktdon och installation. Företaget ser tillväxtmöjligheter i Sverige inom telekom, industri, försvar och rymd.

NyheterLäs mer...
Trump vill sälja ännu vassare AI-kretsar till Kina
12 aug 2025 11:29 - Jan Tångring

USA:s president väntar nu på att Nvidia ska köpa exporträttigheter för en Kinaversion av sitt senaste AI-chip. Det chip presidenten just godkände för export är av förra generationen. 

NyheterLäs mer...
Trump kovänder om Intels vd
12 aug 2025 09:08 - Per Henricsson
Trump kovänder om Intels vd

Bara dagar efter det att Donald Trump krävt Lip-Bu Tans avgång hyllar han istället Intels vd, skriver nyhetsbyrån Reuters. Efter att ha träffats igår måndag säger Trump: Hans framgång och karriär är en fantastisk historia.

NyheterLäs mer...
Musk vill driva UK:s elnät på batterier
12 aug 2025 08:15 - Jan Tångring
Musk vill driva UK:s elnät på batterier

Amerikanska Tesla ansöker om att få ansluta ett så kallat virtuellt kraftverk (VPP) byggt av hembatterier till Storbritanniens elnät.

NyheterLäs mer...
TI: Första integrerade e-säkringen för 48 V
12 aug 2025 08:09 - Av Kshitiz Khatri,Texas Instruments
TI: Första integrerade e-säkringen för 48 V

I takt med att allmän databehandling och artificiell intelligens fortsätter att växa kräver datacenter strömsnåla och effektiva lösningar för att stödja de senaste processorerna, grafikprocessorerna och maskinvaruacceleratorerna.

Technical PapersLäs mer...
USA vill mota bort kinesisk undervattensfiber
11 aug 2025 15:58 - Jan Tångring

Mer västvänlig fiber som korsar haven, och mindre kinesisk – det hoppas USA:s kommunikationsmyndighet FCC efter att ha antagit nya regler för etablering av kablar med ändpunkter på amerikanskt territorium.

NyheterLäs mer...
Rohde köper tysk kraftspecialist
11 aug 2025 10:56 - Per Henricsson
Rohde köper tysk kraftspecialist

Under sommaren förvärvade Rohde & Schwarz det tyska företaget Zes Zimmer som utvecklar noggranna mätinstrument för krafttillämpningar. Köpet kompletterar de egna produkterna inom kraftområdet.

NyheterLäs mer...
11 aug 2025 10:03 - Jan Tångring
Jan Tångring: Lyten har inte gett oss anledning att fira

JAN TÅNGRING:
Lyten har inte gett oss anledning att fira

Jag har fått frågan om Lytens köp av av Northvolt ger oss anledning att korka upp champagnen. Men jag kan inte bedöma det. Prova med att fråga Lytens vd, konkursförvaltaren, Ebba Busch, eller någon annan med insyn i hur volymproduktionen framskrider. Och en sak till: Lytens litiumsvavel är en experimentell teknik som kanske inte har någon framtid överhuvudtaget.

KRÖNIKALäs mer...
Boka in höstens FPGA-dag
11 aug 2025 09:24 - Per Henricsson
Boka in höstens FPGA-dag

Den nionde september är det återigen dags för FPGA World i Stockholm. Konferensen arrangeras hos konsultbolaget Afry i Solna och samlar den svenska FPGA-branschen.

NyheterLäs mer...
15 procents Kinaskatt för Nvidia och AMD
11 aug 2025 08:26 - Per Henricsson

De två halvledarjättarna Nvidia och AMD ska betala 15 procent av försäljningspriset på de AI-kretsar som exporteras till Kina, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Försäljningen stoppades i april men överenskommelsen med Trumpadministrationen ska göra det möjligt att återuppta försäljningen.

NyheterLäs mer...
Lyten: Skellefteå längre fram än vad som är känt
08 aug 2025 12:36 - Jan Tångring

Ytterligare fyra produktionslinor i Skellefteå kommer snart att vara kvalificierade för kund, utöver den som redan är det. Det avslöjade amerikanska Lyten idag under en presskonferens om sitt förestående köp av Northvolttillgångar i Sverige och Tyskland.

NyheterLäs mer...
08 aug 2025 10:13 - Jan Tångring
Jan Tångring: Hoppas Lyten har en partner

JAN TÅNGRING:
Hoppas Lyten har en partner

Northvolts fabrik i Skellefteå ser ut att komma att övertas av ett företag utan erfarenhet av volymproduktion av litiumjonbatterier. Så rent tekniskt händer ingenting som innebär att produktionen kommer att kunna rampas upp i Skellefteå i högre tempo än idag.

KRÖNIKALäs mer...
Kinesisk robotaxi i Europa nästa år
08 aug 2025 09:51 - Jan Tångring
Kinesisk robotaxi i Europa nästa år

Kinesiska Baidus robotaxi RT6 kommer att rulla i både Tyskland och Storbritannien nästa år. Du kommer att kunna beställa den via Lyft.

NyheterLäs mer...
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus
Bidrag från
branschens experter
Nya produkter
Senaste nyheter

Rainer Raitasuo

Rainer
Raitasuo
+46(0)734-171099 rainer@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)