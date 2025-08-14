Rise pratar batteriförordning

Under två timmar den 14 oktober kan du lära dig mer om den europeiska batteriförordningen. Det är forskningsinstitutet Rise som kostnadsfritt delar med sig av sitt kunnande.

Experter från Rise går övergripande igenom vad du behöver veta om batteriförordningen men det finns också tid för att ställa frågor. Webbinariet är uppdelat på tre huvudområden:

Introduktion till marknadstillträde till EU

Ditt ansvar som tillverkare eller importör Översikt över direktiv och förordningar Förståelse för strukturen av batteriförordningen EU-försäkran om överensstämmelse – CE-märkning

Hållbarhet och batteripass

Krav på cirkularitet av batterimaterial Information om batteripasset: för vilka batterier, vilken information och vem ska kunna läsa vad.

Certifieringsprocessen

Roller och ansvar, tillverkare och anmält organ

Processen för certifiering av produktionsprocess enligt modul D1

Processen för verifiering av policy för tillbörlig aktsamhet

Förberedelser för dig som tillverkare

Webbinariet är öppet för alla, men riktar sig i första hand till dig som är tillverkare av celler och batterier eller tillverkare/importör av batterier och produkter som innehåller batterier.

Mer information och anmälan finns här (länk).