TSMC slutar med GaN

Den första juli bekräftade amerikanska Navitas ryktena om att TSMC skulle avveckla sin foundryverksamhet inom galliumnitrid. Den amerikanska kraftspecialisten tvingas byta till foundryt PSMC (Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation).

Beskedet från TSMC kom överraskande, GaN-marknaden växer kraftigt och spås fortsätta uppåt under överskådlig framtid. Drivkraften är GaN-komponenternas mindre förluster jämfört med komponenter i kisel samtidigt som de ger kompaktare produkter. Tilläggas kan att de normalt baseras på kiselsubstrat och bara medför ett par extra steg under tillverkningen varför kostnaderna inte ökar alltför mycket relativt rena kiselkomponenter.

Men tillväxt betyder inte att alla tjänar pengar. En bidragande orsak till beslutet kan vara att TSMC hade behövt ta processen till tolv tum samtidigt som konkurrensen från kinesiska bolag ökar snabbt. Bland annat kinesiska Innoscience kör åtta tum sedan länge medan TSMC planerade att ta steget först nästa år.

Konkurrenter som Infineon visade upp 300 mm-skivor, tolv tum, med GaN-komponenter för ett knappt år sedan och ska börja leverera provkretsar under fjärde kvartalet.

TSMC har uppenbarligen bedömt att fabriken i Taiwan kan användas på bättre sätt och ska därför bygga om den för avancerad kapsling. Behovet drivs framförallt av AI-kretsar där processor, minne och andra chip sitter på samma substrat.

Enligt branschkällor processar GaN-fabriken mellan 3000 och 4000 sextumsskivor per månad varav Navitas köper för runt hälften. Företaget grundades 2014 i samband med att TSMC:s galliumnitridprocess blev kommersiellt tillgänglig.

Den andra större kunden är Ancora Semi. Men även jättar som ST Microelectronics och Rohm finns på kundlistan.

Navitas byter till likaledes Taiwanesiska PSMC och dess GaN-process med 180 nm på 200 mm-skivor.

Övergången startar under första halvåret 2026 och ska vara klar senast i juli 2027 när TSMC avslutar sin produktion.