Rykte: Trump vill investera i Intel

Först krävde Donald Trump att Intels vd Lip-Bu Tan skulle avgå, efter ett möte några dagar senare var de såta vänner och nu rapporterar nyhetsbyrån Bloomberg att Trumpadministrationen överväger att investera i Intel för att säkra bygget av halvledarfabriken i Ohio.

En investering är inte helt osannolik med tanke på att den amerikanska administrationen vill säkra inhemsk produktion av kritisk teknik. Exempelvis köpte det amerikanska försvarsdepartementet 15 procent av MP Materials i juli för 400 miljoner dollar och lånade dessutom ut 150 miljoner dollar till företaget. Företaget utvinner sällsynta jordartsmetaller i Kalifornien.

Enligt Bloomberg uppstod tankarna under mötet mellan Trump och Tan i fredags. Intel har under Lip-Bu Tans ledning dragit ned på investeringarna i nya fabriker kraftigt, bland annat har planerna på fabriker i Tyskland och Polen skrotats medan den helt nya fabriken i Ohio har skjutits fem år fram i tiden till 2030.

En investering från den amerikanska staten skulle kunna få fart på det bygget. Intressant att notera är att Ohio är vicepresident JD Vance hemstat och dessutom ett republikanskt fäste.

Varken den amerikanska administrationen eller Intel har kommenterat spekulationerna.