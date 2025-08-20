Trelleborg inviger på Malta

Under sommaren invigde Trelleborgskoncernen en utbyggnad av fabriken på Malta. Den används för att tillverka tätningar till halvledarindustrin men också för medicintekniska tillämpningar.

För 14 miljoner euro har Trelleborg fått 4000 kvadratmeter mer renrumsyta för tillverkningen men också 2000 kvadratmeter mer kontorslokaler.

I renrummen tillverkas vulkade silikonextruderingar för biofarmaceutiska tillämpningar samt tätnings- och dämpningslösningar för halvledartillverkning.

Verksamheten startade 1961 och sysselsätter i dag runt 500 personer. Expansionen kommer att addera ytterligare hundra personer.