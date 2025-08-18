Bud på Ublox

Riskkapitalbolaget Advent har lagt ett bud på förlusttyngda schweiziska Ublox (u-blox). Företaget utvecklar kretsar för satellitpositionering, wifi och Bluetooth.

Ublox lyckades till slut sälja verksamheten inom cellulära IoT-produkter i somras till irländska Trasna, som erbjuder helhetslösningar inom IoT från chip till moln. Budskapet från Ublox i början av året var annars att verksamheten skulle avvecklas eftersom det inte gick att hitta någon köpare.

Efter affären har Ublox ungefär 1200 anställda som arbetade med att utveckla kretsar för satellitpositionering och uppkoppling via Bluetooth och wifi. Företaget har bland annat en enhet i Malmö för just Bluetooth.

Nu har riskkapitalbolaget Advent lagt ett bud på 135 schweizerfrancs per aktie. Budet stöds av Ublox styrelse och den största ägaren med 9 procent av aktierna har accepterat det.

Budet värderar bolaget till 1,2 miljarder dollar.