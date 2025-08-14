Bosch & Mitsubishi ska hjälpa Kina byta batterier

Teknik från Bosch och Mitsubishi ska monitorera batterier som används av kinesiska batteribytesoperatörer. EU-kommissionen har just godkänt projektet

Ett joint venture mellan Bosch och Mitsubishi som ska erbjuda lösningar för Battery-as-a-Service i Kina – den ledande marknaden för batteribyte – och därefter kanske även i EU, Japan, USA och Indien.

Batteribyte innebär att en automat byter ut ditt tomma elbilsbatteri mot ett fulladdat. Det tar fem minuter och är snällare mot både batteri och elnät än snabbladdning. Det är en spridd teknik i Kina.

Plattformen för batteribytet levereras av kinesiska statliga bilföretaget BPSE (Blue Park Smart Energy). Bosch–Mitsubishis bidrag är batteriövervakning och administration i molntjänsten Battery-in-the-Cloud. Databaserad optimering ska förbättra prestanda och förlänga livslängden på batterierna. Och sänka totalkostnaden (TCO) för elbilsflottor.

Utöver elbilsflotteoperatörerna själva finns leasingbolag, batteribytesoperatörer, operatörer av energilageroperatörer och försäkringsbolag i målgruppen.

Huvudkontoret för ”Bosch MC Battery Service Innovations läggs i Tyskland. Bosch och Mitsubishi började planera samarbetet redan 2022. Det blir nu ett 50/50-joint venture enligt EU:s konkurrensregler – efter att EU-kommissionen just godkänt det.

BPSE är en del av BAIC-koncernen (Beijing Automotive Industry Holding Co). Sydkoreanska batteritillverkaren SK Innovation har en ägarandel på 13,3 procent i BPSE.

KÄLLA: Electrive