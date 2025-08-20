Branschföreningen går med i EU-allians

Svensk Elektronik blir medlem i EU-kommissionens allians för processorer och halvledare. Det är ett EU-initiativ som kompletterar Chips Act och har ambitionen att stärka Europas konkurrenskraft och digitala suveränitet.

För svenska företag innebär detta en direkt möjlighet att påverka EU:s framtida satsningar inom halvledarindustrin, skriver Svensk Elektronik i ett inlägg på Linkedin.

Dessutom får föreningen möjlighet att representera elektronikbranschen i frågor som rör strategier, policy, standardisering och forskningsprojekt.

Inom Industrial Alliance for Processors and Semiconductors finns arbetsgruppen Supply Chain där Svensk Elektronik bidrar till att öka transparensen och motståndskraften i leveranskedjorna.

Föreningen skriver vidare att medlemskapet ger svenska företag en unik chans att synas på alliansens digitala marknadsplats – en europeisk arena för att visa upp produkter, tjänster och bygga nya samarbeten.