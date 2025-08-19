JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Batteri-Jukka laddar för sitt första virtuella batterilager

Batteri-Jukka laddar för sitt första virtuella batterilager

Jukka Järvinen ska bygga ett distribuerat batterilager på hemmaplan i Finland. Det är ett första steg i hans storslagna plan på att bli en batterilageraktör med kapacitet som mäts i terawatt.

Jukka Järvinen arbetar hårt för att bli en aktör i vad han tror är en exploderande marknad för batterilager (BESS, battery energy storage systems).

Hans plan för att slå mynt av utvecklingen är att bygga virtuella kraftverk (VPP:er), dessutom matade med batterier från egen tillverkning.

För tre år sedan pratade Elektroniktidningen med honom. Utvecklingen sedan dess har gått i hans riktning – BESS-marknaden växer snabbt (battery energy storage systems) och LFP är den batterikemi som ligger i täten, med utmanare som natriumjon fortfarande i framtiden.

Också Jukka Järvinens egna battericellfabriker ligger fortfarande i framtiden. Så när han nu drar igång sitt första VPP, blir det på kinesiska batterier.

Teravoima heter det VPP han startar i Finland. 

Hans gamla bolag Terafactory – se vår intervju med honom från år 2021 – står för tekniklösningarna.

Teravoima är nätt och jämnt formaliserat som bolag ännu. Men tiotusentals hushåll ska enligt Jukka Järvinen stå i kö för att få prata kontrakt – liksom ett tusental företag – för att få placera hans batterier hemma hos sig, mot en månadsavgift.

Teravoimas mjukvara kommer att hjälpa kunderna att maximera sina inkomster för elnätstjänster och elhandel.

Artikeln  publicerades före sommaren i magasinet Elektroniktidningen.
Prenumerera kostnadsfritt!

Som det ser ut idag kommer klienten att betala en fast månadsavgift – mellan 5 och 75 euro – plus 4 cent per kWh.

– Fördelen för kunderna är att de inte behöver oroa sig för någonting. De får stabil el och energi oavsett hur situationen ser ut i elnätet. Vi styr energiflödena från vår produktionssida till användarsidan. 

Stödtjänstmarknaderna gick det att skära guld med täljkniv från för ett par år sedan. Men de har blivit tuffare.

– De är en del av kakan. Men vår vision är att bara omkring 20 procent av intäkterna kommer att komma från de öppna stödtjänstmarknaderna runt år 2029.  Överkapacitet håller redan på att byggas upp, och vi kommer sannolikt att se en tydlig minskning av ersättningarna för stödtjänster inom ett år.

– Det är högst troligt att fristående BESS-projekt kommer att få ekonomiska problem på grund av denna marknadsutveckling. För att överleva kommer det att vara nödvändigt för alla BESS-projekt att arbeta med samlokalisering.

Och där har vi alltså en orsak till att Teravoima väljer att placera sina batterier hemma hos kunder istället för på egen mark. Innan årets slut ska han starta en VPP i Sverige enligt samma modell.

Det har gjorts experiment, men Jukka Järvinen kan nog med denna utrullning etikettera sig som kommersiellt först i Europa med en VPP som placerar operatörens batterier hos kunden. Det kallas BAAS – battery-as-a-service.  

Modellen finns i USA och Australien. 

– Battery-as-a-Service är på frammarsch och många arbetar nu mot det här sättet att driva verksamhet. 

Teravoimas batterier ska inte bara installeras i hushåll, utan även i exempelvis fabriker och sol- och vindkraftverk. Väntelistan är uppe i 10 GWh baserat på adresserna till de som vill bli kontaktade. 

Modulerna levereras av kinesiska Winston, med LFP-celler (litiumjärnfosfat) från likaledes kinesiska CATL – världens största batteribolag. Skåpen kommer från olika kinesiska tillverkare. 

– Alternativt kan vi använda egen lokal produktion.

Den första punkten på checklistan för den som vill installera batterier i hushåll är säkerhet. LFP är redan betydligt tåligare än de ternära batterier (en typ av litiumjonbatterier) som använts i elbilar. Och Jukka Järvinen jobbar dessutom på att få batterier med en laddhastighet på C/4.

– Risken för termisk rusning blir då i praktiken noll. Eventuella kortslutningar inne i en cell sprider sig inte till andra celler i modulen. Värmeavledning betyder att hela laddningen i cellen kan kylas ner inom två timmar. 

Allt detta minskar behovet av brandisolering vilket gör installationen enklare.  

Installationen ska göras av underleverantörer. Idag anlitas ett finländskt bolag.

– Vi arbetar fortfarande på onboardingprocessen hos kunden.

Teravoima startar med en blygsam finansiering på tre miljoner euro. Och det mesta av pengarna kommer från Kina – delvis från leverantörerna själva. 

– Vi är snarast en förvaltare av andras resurser.

Ett 20-tal personer jobbar heltid på Teravoima idag.

– Vi har nätt och jämnt börjat skriva anställningskontrakt med dem.

Finska tidningar har skrivit om förseningar?

– Det är en del av varje normal utvecklingscykel. Därför har jag försökt lägga upp en tidplan i form av steg med öppna datum – vilket kan vara svårt att kommunicera. För alla förväntar sig datum, men sådana är i grunden opålitliga. 

– Alla steg som ingår i strategin har tagits. Vissa saker tar tid eftersom vi behövt förhandla, och sådana processer styrs alltid av externa parter. 

– Jag är inte orolig. Vi har en långsiktig strategi med en tidshorisont bortom 2040. 

Jukka Järvinen berättar inte allt. Ett prospekt håller på att färdigställas inför en börsnotering.

– Vi håller delvis locket på så länge. Jag är säker på att vi kommer att få se en överväldigande efterfrågan när vi släppt mer detaljer om vårt prospekt.

Jukka Järvinen tror på en framtida jättemarknad för batterilager. Han tror att efterfrågan på batterier från BESS kommer att bli betydligt större än efterfrågan från BEV.

Hur stor är Europamarknaden för batterilager?

– Den omedelbara efterfrågan ligger utan problem på 30 TWh. Ja, TWh! Inte GWh.

Industrin tror på batterier. Denna tro skapar  den finansiering som krävs.

Den stora planen

Virtuella kraftverk är bara en av pusselbitarna i Jukka Järvinens stora batteriplan.

– Vi kombinerar komplett vertikal integration med BAAS. Det här är förmodligen ett upplägg som ligger bortom räckhåll för många, eftersom det kräver förståelse för allt från råmaterial till tjänsteverksamhet och återvinning.

– Många gör delar av det, men ingen gör hela stacken av tjänster. Jag tror att CATL eller BYD skulle kunna ro något liknande i hamn, men förhoppningsvis är de för låsta vid sina nuvarande affärsmodeller.

Vad är det som gör din affärsmodell relevant just nu?

– Det handlar i slutändan alltid om finansiering och tillgång till kapital. Tidigare trodde ingen att batterier skulle ha någon roll alls – än mindre litiumjonbatterier – i elnätet. Det gällde perioden 2000 till 2015. 

– Sedan började cellpriserna sjunka och antalet installerade batterier ökade. Ett visst förtroende började växa bland investerare. Men verksamheten sågs fortfarande som en nisch, i bästa fall.

– Idag vet de flesta investerare att vätgashajpen har blåst över och att batterier håller på att återta sin plats i elnätet. Det innebär att kapital nu finns att tillgå.

– Nästa hinder som investerarna tittar på är intäktsstacken. Det har varit en av de viktigaste frågorna under de senaste 15 åren. Och det är just här jag har lagt ner mycket energi på att kartlägga alla möjliga användningsområden för BESS.

– Jag har haft förmånen att jobba med batteriförsäljning sedan slutet av 1990-talet. Det innebär att användningsfall för litiumjonceller har landat på mitt bord, och jag har behövt hitta argumenten för varför just den kunden behöver just den cellen eller det batteriet. 

– Därför har jag kunnat skräddarsy olika tjänsteprodukter kring BESS för många olika batterianvändare. 

– Det finns inget behov av att alla ska köpa sina egna batterier – det skulle bara försämra avkastningen på investeringen. Om kostnaden delas upp mellan många olika och oberoende parter vinner alla på det.

– Sammanfattningsvis: affärsmiljön har mognat och möjliggör utrullning i stor skala.

BAAS finns i USA och Australien

I Texas har operatören Bandera placerat ut 1000 av sina batterier i hushåll. Och i New Hampshire finns batterier från Liberty Utilities i hundra hushåll

Detta alltså vid sidan av Teslas omtalade VPP i Kalifornien som tidvis levererat 100 megawatt till elnätet. Men de batterierna tillhör hushållen, inte Tesla – notera skillnaden i affärsmodell. Samma gäller Sunrun med 375 megawatt i samma delstat.

I Australien har däremot tyska Sonnen placerat ut egna VPP-batterier i hushåll, medan Tesla och delstaten New South Wales bygger VPP:er på hushållsägda batterier. 

I Tyskland och UK hittar vi VPP:er på hembatterier. I Sverige finns de organiserade av Greenely, Sonnen, Svea Solar, Tibber och Ferroamp. 

VPP:er jobbar ofta parallellt med lagring och flex – alltså förbrukning som flyttas i tiden.

I ett och samma VPP hittar du ofta både solceller, elbilsladdare, värmepumpar och kylning. Ibland även  industriella processer som klarar att flexa.

 

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.

Mobilsamtal via satellit snart i din telefon
19 aug 2025 09:31 - Per Henricsson
Mobilsamtal via satellit snart i din telefon

Amerikanska AST Spacemobile har säkrat finansiering för att skjuta upp 45 till 60 lågtflygande satelliter till slutet av nästa år. Företaget ska lansera tjänster i USA senare i år och därefter står Europa och Japan på tur.

NyheterLäs mer...
Batteri-Jukka laddar för sitt första virtuella batterilager
19 aug 2025 08:59 - Jan Tångring
Batteri-Jukka laddar för sitt första virtuella batterilager

Jukka Järvinen ska bygga ett distribuerat batterilager på hemmaplan i Finland. Det är ett första steg i hans storslagna plan på att bli en batterilageraktör med kapacitet som mäts i terawatt.

REPORTAGELäs mer...
12-bitars oscilloskop från Voltcraft
18 aug 2025 15:58 - Per Henricsson
12-bitars oscilloskop från Voltcraft

De nya modellerna i DOV-serien från tyska Voltcraft har 12 bitars upplösning och en maximal samplingshastighet på 1,25 GSa/s. Oscilloskopen finns hos Conrad och har två eller fyra analoga kanaler.

NyheterLäs mer...
Kontron öppnar portal för sin kontraktstillverkning
18 aug 2025 15:43 - Jan Tångring
Kontron öppnar portal för sin kontraktstillverkning

Tyska Kontrons varumärke Electronics 2 (Electronics²) får en egen webbplats. Electronics 2 är de ODM- och EMS-tjänster, som Kontron stärkte genom köpen av Katek och Beflex i fjol.

ProduktLäs mer...
Bud på IoT-företaget Ublox
18 aug 2025 12:30 - Per Henricsson
Bud på IoT-företaget Ublox

Riskkapitalbolaget Advent har lagt ett bud på förlusttyngda schweiziska Ublox (u-blox). Företaget utvecklar kretsar för satellitpositionering, wifi och Bluetooth.

NyheterLäs mer...
Boka in Stora Elektronikdagen!
18 aug 2025 09:49 - Per Henricsson
Boka in Stora Elektronikdagen!

Den 15 oktober är det återigen dags för Stora Elektronikdagen, en heldag du inte vill missa! Årets upplaga är förlagd till Münchenbryggeriet i Stockholm och bjuder på ett fullspäckat program.

NyheterLäs mer...
Rykte: Trump vill investera i Intel
15 aug 2025 10:03 - Per Henricsson
Rykte: Trump vill investera i Intel

Först krävde Donald Trump att Intels vd Lip-Bu Tan skulle avgå, efter ett möte några dagar senare var de såta vänner och nu rapporterar nyhetsbyrån Bloomberg att Trumpadministrationen överväger att investera i Intel för att säkra bygget av halvledarfabriken i Ohio.

NyheterLäs mer...
Lättviktig kryptostandard klubbad 
15 aug 2025 09:53 - NIST/Elektroniktidningen
Lättviktig kryptostandard klubbad 

Amerikanska standardorganisationen Nist har klubbat fyra algoritmer för ”lättviktig kryptografi”. Standarden heter 800-232 och är skräddarsydd för IoT.

NyheterLäs mer...
STM: Många möjligheter med diskreta MOSFET:ar i SiC
15 aug 2025 09:48 - David Kudelasek, ST Microelectronics
STM: Många möjligheter med diskreta MOSFET:ar i SiC

Det finns ett stort överlapp i inter­vallet 10 kW till 50 kW mellan diskreta MOSFET-transistorer i kiselkarbid och moduler. Moduler är enkla att använda men diskreta komponenter finns i fler varianter vilket ger större frihet i designen. Om det inte räcker med en går det dessutom att parallellkoppla två stycken.

Technical PapersLäs mer...
Ikea satsar helhjärtat på Matter
15 aug 2025 08:57 - Per Henricsson
Ikea satsar helhjärtat på Matter

Ikea är en av initiativtagarna till smarta hemprotokollet Matter och började redan hösten 2022 sälja en hubb. Nu annonserar heminredningsjätten tjugo nya produkter för smarta hem.

NyheterLäs mer...
Bosch & Mitsubishi ska hjälpa Kina byta batterier
14 aug 2025 14:36 - Jan Tångring
Bosch & Mitsubishi ska hjälpa Kina byta batterier

Teknik från Bosch och Mitsubishi ska monitorera batterier som används av kinesiska batteribytesoperatörer. EU-kommissionen har just godkänt projektet

NyheterLäs mer...
Rise pratar batteriförordning
14 aug 2025 09:28 - Per Henricsson
Rise pratar batteriförordning

Under två timmar den 14 oktober kan du lära dig mer om den europeiska batteriförordningen. Det är forskningsinstitutet Rise som kostnadsfritt delar med sig av sitt kunnande.

NyheterLäs mer...
TSMC slutar med GaN
14 aug 2025 09:26 - Per Henricsson
TSMC slutar med GaN

Den första juli bekräftade amerikanska Navitas ryktena om att TSMC skulle avveckla sin foundryverksamhet inom galliumnitrid. Den amerikanska kraftspecialisten tvingas byta till foundryt PSMC (Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation).

NyheterLäs mer...
R&S: Mät lasttransienterna – förbättra loopstabiliteten
14 aug 2025 08:22 - Marcus Sonst, Rohde & Schwarz
R&S: Mät lasttransienterna – förbättra loopstabiliteten

Responsen från frekvensloopar blir allt viktigare för att validera stabiliteten hos switchande omvandlare, men att undersöka responsen från lasttransienter är fortfarande vanligt även det.

Technical PapersLäs mer...
Första utvecklingskortet på kommersiell Agilex 5
13 aug 2025 10:41 - Per Henricsson
Första utvecklingskortet på kommersiell Agilex 5

AXE5000 Starter Kit är en utvecklingsplattform med den produktionsklara versionen av Agilex 5 från Altera. Arrow Electronics har tidigare haft ett kort baserat på en förserie av FPGA:an.

ProduktLäs mer...
ADI: 4-switchad buck-boost som step-down eller step-up
13 aug 2025 08:52 - Ling Jiang, Wesley Ballar, Anjan Panigrahy och Henry Zhang, Analog Devices
ADI: 4-switchad buck-boost som step-down eller step-up

Många kraftomvandlare måste stödja breda spänningsområden på in- och utgångarna.

Technical PapersLäs mer...
Kina avråder från Trumps AI-chips
13 aug 2025 09:28 - Jan Tångring
Kina avråder från Trumps AI-chips

I Kina får företag nu rådet att vara försiktiga med att använda H20 – det specialbyggda chip som president Trump har gått med på att låta Nvidia exportera till Kina 

NyheterLäs mer...
Ynvisible uppdaterar demopaketet
13 aug 2025 08:49 - Per Henricsson
Ynvisible uppdaterar demopaketet

Kanadensiska Ynvisible, med tryckpress i Linköping, har släppt en ny version av sitt demopaket med tryckta teckenfönster.

ProduktLäs mer...
Norsk distributör till Sverige
13 aug 2025 08:44 - Jan Tångring
Norsk distributör till Sverige

Norska distributören Bredengen etablerar sig i Sverige. I portföljen finns transmissions- och kommunikationsteknik som RF, fiber, Ethernet, kontaktdon och installation. Företaget ser tillväxtmöjligheter i Sverige inom telekom, industri, försvar och rymd.

NyheterLäs mer...
Trump vill sälja ännu vassare AI-kretsar till Kina
12 aug 2025 11:29 - Jan Tångring

USA:s president väntar nu på att Nvidia ska köpa exporträttigheter för en Kinaversion av sitt senaste AI-chip. Det chip presidenten just godkände för export är av förra generationen. 

NyheterLäs mer...
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus
Bidrag från
branschens experter
Nya produkter
Senaste nyheter

Rainer Raitasuo

Rainer
Raitasuo
+46(0)734-171099 rainer@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)