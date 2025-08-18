Kontron öppnar portal för sin kontraktstillverkning

Tyska Kontrons varumärke Electronics 2 (Electronics²) får en egen webbplats. Electronics 2 är de ODM- och EMS-tjänster, som Kontron stärkte genom köpen av Katek och Beflex i fjol.

Kontron beskriver sig själv numera som en av de fem främsta ODM–EMS-aktörerna på den europeiska marknaden. Electronics 2 blir ett varumärke för företagets samlade utvecklings- och produktionsexpertis – från idé till kretsschema och layoutdesign, EMC-tjänster och industrialisering av produkter.

Här finns tillverkningstjänster för serieproduktion – både för interna, kundspecifika och externt utvecklade konstruktioner.

Kontron åtar sig att tillverka allt från prototyper och små och medelstora serier till industriella volymer.

Du kan hitta närmaste kontakt via en interaktiv karta – filsofin är nämligen ”local-for-local” – kunderna ska kunna få lokal leverans samtidigt som det finns ett globala nätverk som flexibel ryggrad, exempelvis vid störningar i leveranskedjan. Kanske orsakade av förändringar i tullregler – ingen president nämnd, ingen glömd.

Kontron är bland annat verksamt inom fordonsindustri, flyg och försvar, medicinteknik och industri.