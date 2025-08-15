Hasha, signera, kryptera, med mera 

Lättviktig kryptostandard klubbad

Amerikanska standardorganisationen Nist har klubbat fyra algoritmer för ”lättviktig kryptografi”. Standarden heter 800-232 och är skräddarsydd för IoT.

800-232 baseras på en algoritmfamilj kallad Ascon.

Utöver kryptering kan du använda den för autentisering, hashning, nyckelgenerering, med mera.

En implementation av Ascon blir kanske inte så mycket mindre än AES, tror Elektroniktidningens medarbetare kryptoexperten Joachim Strömbergson. Men han påpekar att Ascon är mer flexibel.

– Internt är Ascon inte uppenbart mycket mindre än en relativt liten AES. Vinsten är att du får flera olika funktioner som du behöver för att skydda kommunikation och intern säkerhet i en pryl.

– Den kan användas direkt till flera olika saker, bara med enkla styrningar. Med AES får du bygga struktur runt med olika moder. Och det finns knappt etablerade kryptomoder för vissa av de funktioner som Ascon kan ge.

Standarden har utarbetats under flera år i dialog med designcommunityt. Joachim Strömbergson är taggad över att den till slut släppts. Han har redan en halvfärdig implementering i skrivbordslådan.

– Vilken bra dag, vi får ett nytt krypto!

Nist uppmuntrar användning av den nya standarden överallt där resursbegränsningar hittills har hindrat införande av kryptografi.

– Den kommer att gynna branscher som bygger allt från smarta hushållsapparater och bilmonterade betalstationer till medicinska implantat, säger Nist-datorforskaren Kerry McKay.

Standarddokumentet Ascon-Based Lightweight Cryptography Standards for Constrained Devices kan du tanka hem här (länk).