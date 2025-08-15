Ikea satsar helhjärtat på Matter

Ikea är en av initiativtagarna till smarta hemprotokollet Matter och började redan hösten 2022 sälja en hubb. Nu annonserar heminredningsjätten tjugo nya produkter för smarta hem.

Tanken med Matter är att enskilda noder av alla de slag ska kunna kommunicera via Matter med plattformar från konkurreranter. Visionen är ett ekosystem med hundratals eller möjligen tusentals leverantörer av tjänster och produkter som alla använder samma standard.

Matter är IP-baserat och utvecklat för att stödja många olika produkttyper och olika användningsområden.

Dagarna efter det att den första versionen av standarden blev klar hösten 2022 – nyligen släpptes version 1.4.2 – började Ikea sälja en hubb med tillhörande app kallad Dirigera. Den kan hantera Matter-aktiverade enheter från andra varumärken, och som en Matter-brygga säkerställer den att befintliga Matterprodukter från Ikea kommer att vara kompatibla med andras plattformar.

Ikea har tidigare släppt produkter men nu är en större satsning på gång med lanseringar av nya produkter med början januari nästa år.

– Vårt mål är att göra det smarta hemmet enkelt att använda, lätt att förstå och inom räckhåll för många, säger David Granath, sortimentschef på IKEA of Sweden i ett pressmeddelande.

Lanseringen fokuserar på smarta högtalare. Vad det blir för ytterligare produkter avslöjas först senare i höst. Det vi vet är att Ikea startat ett samarbete med den svenska designern Tekla Severin, allmänt känd som ”Teklan”.