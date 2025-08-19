Softbank köper in sig i Intel

Det japanska teknikkonglomeratet Softbank investerar två miljarder dollar i Intel vilket ger en ägarandel på cirka två procent.

Softbank köper nytryckta aktier av Intel för 23 dollar per aktie. I ett gemensamt pressmeddelande säger företagens chefer, Masayoshi Son och Lip-Bu Tan, att affären stärker banden men också Softbanks närvaro i USA.

Pengarna stärker Intel som trots att företaget slagit av på takten när det gäller att bygga nya fabriker, fortfarande har ett enormt kapitalbehov. Dessutom försöker Intel att komma ikapp TSMC vad gäller processnoder vilket även det slukar enorma summor.

Det har även ryktats att den amerikanska staten ska köpa en del av Intel. Det torde i så fall handla om betydligt större summor men det är långt ifrån säkert att den affären blir verklighet.

Softbank äger även majoriteten av Arm och har nyligen köpt Ampere Computing. Företaget har poster i en rad teknikföretag runt om i världen inklusive den svenska solcelltillverkaren Exeger.