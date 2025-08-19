Mobilsamtal via satellit snart i din telefon

Amerikanska AST Spacemobile har säkrat finansiering för att skjuta upp 45 till 60 lågtflygande satelliter till slutet av nästa år. Företaget ska lansera tjänster i USA senare i år och därefter står Europa och Japan på tur.

I samband med kvartalsrapporten förra veckan meddelade företaget att sex satelliter redan befinner sig i omloppsbana. Fem av dessa är fullt operativa och en testsatellit används för kommersiella och statliga tillämpningar.

Planen är att skala upp verksamheten avsevärt under de kommande månaderna.

Företaget har tillverkat mikromoduler (microns) till de fasstyrda antennerna i åtta satelliter. Varje antenn har en yta på 64 kvadratmeter. Basstationen i satelliten kommer från Nokia. Totalt räknar företaget med att få upp mellan 45 och 60 satelliter fram till slutet av 2026.

Att det händer just nu beror på att 3GPP-standarden kallad Release 17 har stöd för satellitsamtal via 5G-mobiler.

Juniper Research spår att det startar kommersiella tjänster i år och att det kommer att finnas 110 miljoner abonnemang år 2030 som följer 3GPP-standarden.

Ska man tro analyshuset är vi konsumenter plus företagskunder beredda att spendera 17 miljarder dollar på denna typ av uppkoppling fram till 2030.

AST:s system gör det möjligt att ringa och surfa med helt vanliga mobiler på platser som idag saknar mobilnät även om de långa avstånden mellan jorden och satelliterna ger fördröjningar som framförallt påverkar röstsamtal.

Företaget ska dock inte bygga något eget mobilnät på jorden utan samarbetar med olika operatörer som hanterar kunderna och kopplar om trafiken via satelliterna när så är lämpligt. På listan finns jättar som AT&T, Vodafone, Telefonica, Telstra och Rakuten. Tillsammans har de över 1,8 miljarder abonnenter.