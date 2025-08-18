12-bitars oscilloskop från Voltcraft

De nya modellerna i DOV-serien från tyska Voltcraft har 12 bitars upplösning och en maximal samplingshastighet på 1,25 GSa/s. Oscilloskopen finns hos Conrad och har två eller fyra analoga kanaler.

DOV-serien finns i åtta modeller med en bandbredd från 70 till 250 MHz. Antalet kanaler är två eller fyra plus att det går att addera 16 logikkanaler. Det går också att köpa till en funktionsgenerator.

Samplingshastigheten är maximalt 1,25 GSa/s vilket ger en realtidsinsamling på 50 000 vågformer per sekund medan den segmenterade insamlingen är 700 000 vågformer per sekund.

Den som inte vill använda knappar eller rattar kan styra instrumentet via pekskärmen. Det integrerade HDMI-gränssnittet gör att signalerna också kan visas på en större skärm. Vidare finns det USB- och Ethernetportar för att koppla upp instrumenten och hämta data.

Priset startar runt 5600 kr.