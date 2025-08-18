Boka in Stora Elektronikdagen!

Den 15 oktober är det återigen dags för Stora Elektronikdagen, en heldag du inte vill missa! Årets upplaga är förlagd till Münchenbryggeriet i Stockholm och bjuder på ett fullspäckat program.

Klockan fem minuter över nio inleder Sofia Persson Björk, ordförande Svensk Elektronik, och Elisabet Österlund, vd på Svensk Elektronik, dagen.

Ericssons tidigare forskningschef Sara Mazur som sedan många år arbetar för Knut och Alice Wallenbergs stiftelse talar om industrins förutsättningar.

Joel Jonsson, näringspolitisk expert på Teknikföretagen, talar om hur det pågående handelskriget påverkar Sverige.

Efter lunch pratar Fredrik Tillman på Ericsson om FoI-projektens värde, varför de är relevanta. Maria Månsson pratar om effekter av Smartare Produktionslyftet och så får vi lyssna till David Sonnek som är vd på Navigare Ventures, Wallenbergsfärens bolag som investerar i uppstartbolag inom bland annat halvledarområdet.

Som vanligt presenteras också ett antal projekt som fått finansiering av Smartare elektroniksystem.

Programmet är preliminärt så fler talare tillkommer.

Sista anmälningsdag är den 30 september men platserna brukar ta slut snabbt så vänta inte. Mer information och kostnadsfri anmälan finns här (länk).