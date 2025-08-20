Finsk laddaktör köper svensk

Finska Virta, som bygger virtuella kraftverk av elbilsladdare, köper svenska Northe och dess mjukvara för administration av fordonsflottor och deras laddning. Det framgår av ett pressmeddelande.

Virta är känd för att koppla samman laddinfrastruktur med energitjänster. Exempel: när finska reaktorn Olkiluoto 3 gick ner för räkning i november 2023 skyddade Virta elnätet genom att på under fem sekunder dämpa effekten på ett antal AC-laddstationer i sitt nätverk.

Northe har programvara för hantering av elbilar och deras laddning. Kunder är leasing- och hyrbilsbolag i Sverige, Danmark och Norge. Northe hanterar idag laddningen av i storleksordningen tusentals elbilar.

– Det här förvärvet möjliggör en reell ökning i tempot av den pågående elektrifieringen av fordonsflottor i Sverige och i förlängningen hela Europa, säger Martin Lundgren, Skandinavienchef på Virta.

Tillsammans kommer de enligt pressreleasen att bli den största ”B2B-plattformen för elfordonsförare” i Norden, med över 100 000 aktiva användare.

Transaktionen förväntas slutföras i slutet av augusti.

Elektrifiering av företagsfordonsflottor är en trend i Europa – sextio procent av alla nya elfordon är företagsregistrerade. Dels för att det lönar sig och dels för att företagen vill minska sina koldioxidutsläpp.

Virta har 40 patentfamiljer inom energistyrning, bland annat Vehicle-to-Grid-teknik (V2G). Plattformen heter Virta EV Energy och inkluderar även affärshantering, transaktioner, prissättning, betalningar och fakturering, tjänster för elbilsförare och fordonsflottor, roaming, energistyrning samt Virtual Power Plant-tjänster.

Den används av laddoperatörer och leverantörer av e-mobilitetstjänsteri 36 länder i Europa och Sydostasien.

Northe är en svensk tech-startup grundad 2020 och detta uppöp markerar ”slutet för Northes startupresa” som pressreleasen uttrycker det.

BILDEN: Northes vd David Fauné och Virtas Skandinavienchef Martin Lundgren