Elektronikmässan tillbaka på Åby arena

När elektronikmässan arrangeras i Göteborg nästa vår blir det inte ishallen i Prioritet Serneke arena som tidigare sagts utan Åby arena. Mässan kommer därmed tillbaka till den lokal som användes före pandemin.

När det inte gick att arrangera några mässor under pandemin omvandlades Åby Arena till padelhall. Vid återstarten 2023 var lokalen inte tillgänglig utan mässan gick av stapeln i ishallen i Prioritet Serneke Arena.

Och så var det sagt i våras när mässan i Kista stängde men nu flyttas den till Åby Arena.

– Intresset har varit starkt redan från start – mer än 50 procent av montrarna är bokade, vilket tydligt visar på branschens behov av en affärsinriktad mötesplats på västkusten, säger Mikaela Kämpendahl på arrangören Easyfairs i ett pressmeddelande.

Mässan i Göteborg arrangeras den 15–16 april 2026, den 14–15 april 2027 är den tillbaka i Kista.