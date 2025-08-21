JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Elektronikmässan tillbaka på Åby arena

När elektronikmässan arrangeras i Göteborg nästa vår blir det inte ishallen i Prioritet Serneke arena som tidigare sagts utan Åby arena. Mässan kommer därmed tillbaka till den lokal som användes före pandemin.

När det inte gick att arrangera några mässor under pandemin omvandlades Åby Arena till padelhall. Vid återstarten 2023 var lokalen inte tillgänglig utan mässan gick av stapeln i ishallen i Prioritet Serneke Arena.

Och så var det sagt i våras när mässan i Kista stängde men nu flyttas den till Åby Arena.

– Intresset har varit starkt redan från start – mer än 50 procent av montrarna är bokade, vilket tydligt visar på branschens behov av en affärsinriktad mötesplats på västkusten, säger Mikaela Kämpendahl på arrangören Easyfairs i ett pressmeddelande.

Mässan i Göteborg arrangeras den 15–16 april 2026, den 14–15 april 2027 är den tillbaka i Kista.

Elfärjan gör provflyging i Göteborg
21 aug 2025 10:14 - Jan Tångring
Elfärjan gör provflyging i Göteborg

Den svenska bärplansfärjan Candela P-12 ska testas i Göteborg. Den har tidigare testats i Stockholm.

NyheterLäs mer...
Effekthanteringskrets för kroppsnära produkter
21 aug 2025 09:59 - Per Henricsson
Effekthanteringskrets för kroppsnära produkter

nPM1304 är en effekthanteringskrets, PMIC, som även håller reda på laddnivån i batteriet. Nordic Semiconductors krets passar produkter som smarta ringar, kroppssensorer och träningsklockor.

ProduktLäs mer...
Finsk laddaktör köper svensk
20 aug 2025 15:12 - Jan Tångring
Finsk laddaktör köper svensk

Finska Virta, som bygger virtuella kraftverk av elbilsladdare, köper svenska Northe och dess mjukvara för administration av fordonsflottor och deras laddning. Det framgår av ett pressmeddelande.

NyheterLäs mer...
Trelleborg inviger på Malta
20 aug 2025 13:54 - Per Henricsson
Trelleborg inviger på Malta

Under sommaren invigde Trelleborgskoncernen en utbyggnad av fabriken på Malta. Den används för att tillverka tätningar till halvledarindustrin men också för medicintekniska tillämpningar.

NyheterLäs mer...
Mingla med IoT World och Tre
20 aug 2025 12:43 - Per Henricsson
Mingla med IoT World och Tre

Nätverket IoT World ordnar en nätverksträff den 23 september. Det sker i samarbete med operatören Tre i Stockholm.

NyheterLäs mer...
Branschföreningen går med i EU-allians
20 aug 2025 09:34 - Per Henricsson
Branschföreningen går med i EU-allians

Svensk Elektronik blir medlem i EU-kommissionens allians för processorer och halvledare. Det är ett EU-initiativ som kompletterar Chips Act och har ambitionen att stärka Europas konkurrenskraft och digitala suveränitet.

NyheterLäs mer...
Tesla har ingen robottaxi
20 aug 2025 08:12 - Jan Tångring
Tesla har ingen robottaxi

 ”Säg till mig när Tesla lanserar robotaxi, jag väntar fortfarande”, säger Waymos tidigare vd om Teslas satsning på förarlös taxi. Tjänsten skulle ha sjösatts i juni.

NyheterLäs mer...
Softbank köper in sig i Intel
19 aug 2025 14:58 - Per Henricsson
Softbank köper in sig i Intel

Det japanska teknikkonglomeratet Softbank investerar två miljarder dollar i Intel vilket ger en ägarandel på cirka två procent.

NyheterLäs mer...
Virus- och bakteriedödare med dubblad effektivitet
19 aug 2025 13:18 - Per Henricsson
Virus- och bakteriedödare med dubblad effektivitet

Det blir allt vanligare att desinficera både ytor och saker med UV-ljus. Österrikiska Ams Osram släpper en lysdiod som avger UV-C-ljus och som har dubblad effektivitet jämfört med föregångaren.

ProduktLäs mer...
En heldag om tryckt elektronik
19 aug 2025 10:54 - Per Henricsson
En heldag om tryckt elektronik

Den 3 september kan du hoppa på en buss som tar dig på en rundtur till några av de bolag i Linköping och Norrköping som sysslar med tryckt elektronik. Det finns 30 platser och det är först till kvarn som gäller.

NyheterLäs mer...
Mobilsamtal via satellit snart i din telefon
19 aug 2025 09:31 - Per Henricsson
Mobilsamtal via satellit snart i din telefon

Amerikanska AST Spacemobile har säkrat finansiering för att skjuta upp 45 till 60 lågtflygande satelliter till slutet av nästa år. Företaget ska lansera tjänster i USA senare i år och därefter står Europa och Japan på tur.

NyheterLäs mer...
Batteri-Jukka laddar för sitt första virtuella batterilager
19 aug 2025 08:59 - Jan Tångring
Batteri-Jukka laddar för sitt första virtuella batterilager

Jukka Järvinen ska bygga ett distribuerat batterilager på hemmaplan i Finland. Det är ett första steg i hans storslagna plan på att bli en batterilageraktör med kapacitet som mäts i terawatt.

REPORTAGELäs mer...
12-bitars oscilloskop från Voltcraft
18 aug 2025 15:58 - Per Henricsson
12-bitars oscilloskop från Voltcraft

De nya modellerna i DOV-serien från tyska Voltcraft har 12 bitars upplösning och en maximal samplingshastighet på 1,25 GSa/s. Oscilloskopen finns hos Conrad och har två eller fyra analoga kanaler.

NyheterLäs mer...
Kontron öppnar portal för sin kontraktstillverkning
18 aug 2025 15:43 - Jan Tångring
Kontron öppnar portal för sin kontraktstillverkning

Tyska Kontrons varumärke Electronics 2 (Electronics²) får en egen webbplats. Electronics 2 är de ODM- och EMS-tjänster, som Kontron stärkte genom köpen av Katek och Beflex i fjol.

ProduktLäs mer...
Bud på IoT-företaget Ublox
18 aug 2025 12:30 - Per Henricsson
Bud på IoT-företaget Ublox

Riskkapitalbolaget Advent har lagt ett bud på förlusttyngda schweiziska Ublox (u-blox). Företaget utvecklar kretsar för satellitpositionering, wifi och Bluetooth.

NyheterLäs mer...
Boka in Stora Elektronikdagen!
18 aug 2025 09:49 - Per Henricsson
Boka in Stora Elektronikdagen!

Den 15 oktober är det återigen dags för Stora Elektronikdagen, en heldag du inte vill missa! Årets upplaga är förlagd till Münchenbryggeriet i Stockholm och bjuder på ett fullspäckat program.

NyheterLäs mer...
Rykte: Trump vill investera i Intel
15 aug 2025 10:03 - Per Henricsson
Rykte: Trump vill investera i Intel

Först krävde Donald Trump att Intels vd Lip-Bu Tan skulle avgå, efter ett möte några dagar senare var de såta vänner och nu rapporterar nyhetsbyrån Bloomberg att Trumpadministrationen överväger att investera i Intel för att säkra bygget av halvledarfabriken i Ohio.

NyheterLäs mer...
Lättviktig kryptostandard klubbad 
15 aug 2025 09:53 - NIST/Elektroniktidningen
Lättviktig kryptostandard klubbad 

Amerikanska standardorganisationen Nist har klubbat fyra algoritmer för ”lättviktig kryptografi”. Standarden heter 800-232 och är skräddarsydd för IoT.

NyheterLäs mer...
STM: Många möjligheter med diskreta MOSFET:ar i SiC
15 aug 2025 09:48 - David Kudelasek, ST Microelectronics
STM: Många möjligheter med diskreta MOSFET:ar i SiC

Det finns ett stort överlapp i inter­vallet 10 kW till 50 kW mellan diskreta MOSFET-transistorer i kiselkarbid och moduler. Moduler är enkla att använda men diskreta komponenter finns i fler varianter vilket ger större frihet i designen. Om det inte räcker med en går det dessutom att parallellkoppla två stycken.

Technical PapersLäs mer...
Ikea satsar helhjärtat på Matter
15 aug 2025 08:57 - Per Henricsson
Ikea satsar helhjärtat på Matter

Ikea är en av initiativtagarna till smarta hemprotokollet Matter och började redan hösten 2022 sälja en hubb. Nu annonserar heminredningsjätten tjugo nya produkter för smarta hem.

NyheterLäs mer...
