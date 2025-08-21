Elfärjan gör provflyging i Göteborg

Den svenska bärplansfärjan Candela P-12 ska testas i Göteborg. Den har tidigare testats i Stockholm.

I september testar Västtrafik en batteridriven bärplansfärja från Stockholmsbolaget Candela. De är snabbare, tystare och mer energieffektiva än dagens färjor. Enligt Candela är energiförbrukningen 80 procent lägre än för ett klassiskt fossildrivet fartyg med skrovet i vattnet.

Bärplanstekniken gör att färjan reser sig på vingar under vattenytan. När hastigheten når 18 knop (33 KMH) lyfter de cirka 1,5 meter över vattenytan. En av nycklarna till tekniken är en sensorbaserad balansering.

Under två veckor ska färjan gå mellan Stenpiren i centrala Göteborg och Öckerö färjeläge. Förutom resenärernas upplevelse av resan undersöks även tidtabell, angöring, laddning och bemanning.

Passagerare är välkomna. Färjan har 24 platser. Information om hur du kan göra en intresseanmälan för att delta i testgruppen kommer inom kort på www.ockero.se.

Marschfarten är 25 knop (45 KMH) och maxfarten 30 knop (56 KMH). Den är världens snabbaste elektriska passagerarfärja i drift.