Patrik efter Jörgen på Tritech

Patrik Björklund tar över som vd efter Jörgen Carlsson på embeddedbolaget Tritech. Bägge var med och startade företaget 2013.

Efter drygt ett decennium som VD för Tritech lämnar Jörgen Carlsson över ledarskapet till medgrundaren Patrik Björklund.

Jörgen Carlsson har sedan starten lett bolaget genom en stark och lönsam tillväxtresa där Tritech för det brutna räkenskapsåret 23/24 omsatte 100 miljoner kronor med en vinst på 13 miljoner kronor.

I portföljen finns kända varumärken som Congatec, Innodisk, Aaeon och QNX.

Nu tar Patrik Björklund över posten som vd, han är idag försäljningschef. Den uppgiften landar på Niklas Edmark som närmast kommer från HiQ och innan dess Data Respons. Han har en mångårig erfarenhet inom inbyggda system.

Tritech ingår sedan 2021 i den börsnoterade Addtechkoncernan.

Jörgen Carlsson fortsätter att vara verksam i bolaget, med fokus på några av företagets största kunder, parallellt med strategiska uppdrag inom Addtechkoncernen och styrelsearbetet i företaget.