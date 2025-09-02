Göteborg får ytterligare en mätkammare för EMC

Det är Jan Linders som investerar i en ny mätkammare på Lindholmen. Den kommer att bli tillräckligt stor för att kunna ta in lastbilar. Invigningen planeras till mars nästa år.

– Med den nya 15-meterskammaren med fem meters mätsträcka kommer vi att kunna hantera större objekt, som exempelvis lastbilar, vilket kommer att bli ett tillskott till staden, inte minst för bilindustrin, säger Jan Linders i ett pressmeddelande.

Företaget har utfört EMC-provning i över 25 år. Den befintliga mäthallen på Lindholmen har måtten 10 x 6 x 6 meter med en tremeters mätsträcka för emission och immunitet. Den förvärvades 2006 efter det att Svenska EMC Lab lagt ned verksamheten i Karlskrona, och flyttades till Göteborg. Hallen används för all typ av provning; certifierande, undersökande och utvecklingsprovning. Företaget utför även provning inom radio, fordonskomponenter, marin- och militärapplikationer, ITE och belysning.

– Vår kammare i dag har vissa begränsningar på storleken, men med den nya kommer vi kunna få in en dragbil, upp till tio ton och ha fem meters mätsträcka, säger Jan Linders.

Vridbordet kommer att ha en diameter på sex meter vilket innebär det går att ta emot en ny typ av kunder med större produkter. Det nya rummet levereras nyckelfärdigt från tyska Rohde & Schwarz vars partner Albatros Projects levererar själva EMC-kammaren.

– Med två rum kan vi ge kortare leveranstider och får betydligt större kapacitet, säger Jan Linders.