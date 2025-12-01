En timme om digitala produktpass

Den 11 december bjuder Svensk Elektronik in till ett webinarium om digitala produktpass, klimatberäkning och vad som krävs för att möta de nya hållbarhetskraven.

Digitala Produktpass är en central del i EU:s kommande ESPR-förordning (Ecodesign for Sustainable Products Regulation). Kraven syftar till att öka transparensen kring material, klimatpåverkan och livscykeldata genom hela värdekedjan.

Under året har Svensk Elektronik tillsammans med Cirtag och Acte/EG Electronics drivit projektet Ecolife Management, som ska ge branschen verktyg för datainsamling, visualisering och hållbarhetsstyrning i linje med DPP.

Under seminariet får du en kort lägesbild av ESPR- och DPP-kraven, med insikter från det arbete som pågår brett - och hur detta nu kopplas till våra pågående projektaktiviteter.

Vi visar hur bättre data och automatiserade beräkningar kan:

identifiera lågt hängande frukter

ge starkare beslutsunderlag

möjliggöra smartare produktutveckling, reparation, återbruk och återvinning

stärka dialogen med kunder och leverantörer

Webinbariet hålls den 11 december klockan 10.00–11.00.

Mer informatiuon och anmälan finns här (länk).