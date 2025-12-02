Nexperias kinesiska ägare slår tillbaka

I förra veckan publicerade den nederländska delen av Nexperia ett öppet brev där de hävdade att den kinesiska ledningen vägrar samarbeta. Företagets kinesiska ägare Wingtech gick i fredags till hårt motangrepp och avfärdar påståendena som vilseledande och osanna, skriver Global Times.

Enligt Wingtech är den pågående konflikten om kontrollen över Nexperia själva grundorsaken till den leveranskris som nu slår mot slutkunderna, som finns i alla segment även om fordonsindustrin klagat mest högljutt. Wingtech menar att Nederländerna olagligt har berövat företaget både kontroll och ägarrättigheter, vilket skapat dagens ”kaos”.

Uttalandet finns på Wingtechs officiella WeChat-kanal och anklagar den nederländska delen av bolaget för att försöka flytta fokus från de verkliga problemen.

Wingtech hävdar också att ledningen i Nederländerna ignorerat upprepade kontaktförsök från den kinesiska sidan och vägrat diskutera kärnfrågorna. Samtidigt uppmanas den nederländska ledningen att omedelbart återuppta dialogen och lägga fram konstruktiva förslag som kan återställa Wingtechs kontroll över bolaget.

Kort efter Wingtechs uttalande publicerade även Nexperias kinesiska dotterbolag ett eget svar där enheten avfärdar påståenden om bristande kontakt och riktar krav mot den nederländska ledningen att bland annat att stoppa kapacitetsökningar i kapslingsfabriken i Malaysia och återuppta leveranser av wafers.

Konflikten inleddes den 30 september med att den nederländska regeringen tog kontroll över Nexperia med hänvisning till den ytterst sällan använda lagen om varors tillgänglighet (Goods Availability Act).

Redan den 4 oktober svarade Kina med att stoppa exporten av kapslade komponenter vilket snabbt ledde till brist och därmed även risk för att den europeiska bilindustrin skulle tvingas minska produktionen.

Större delen av Nexperias diskreta komponenter och enklare kretsar tillverkas i halvledarfabriker i England och Tyskland men runt 70 procent av kapslingen sker i Kina.

Nexperia sålde för cirka två miljarder dollar i fjol och tillverkar runt 110 miljarder komponenter per år inklusive enkel logik, analogt, MOSFET:ar och dioder.

En normal bil innehåller exempelvis mellan 400 och 500 komponenter från Nexperia medan det i en mobiltelefon finns runt åtta.