Frästa mönsterkort till framtidens fordonsbelysning

På den nyligen avslutade Productronicamässan i München visade Norrköpingsbolaget DP Patterning, tillsammans med Ams Osram, upp ett koncept för hur framtidens fordonsbelysning kan designas. Det baseras på de svenska mönsterkorten som är tunna och böjliga i kombination med lysdioder och drivkrets från det österrikiska företaget.

– Genom att kombinera Ams Osrams expertis inom intelligent LED-styrning med DP Patternings flexibla PCB:er skapar vi större frihet vid design av fordonsinteriörer. Den tekniska lösningen kan anpassas efter komplexa former och banar samtidigt väg för mer hållbara interiöra belysningar och effekter, säger Andrea Maria Saraceno på Ams Osram i ett pressmeddelande.

Samarbetet har pågått sedan april 2025 och demonstratorn visades för första gången på Productronicamässan i november.

Mönsterkortet har ett enda ledarlager i aluminium som fräses fram med DP Patternings patenterade teknik kallad Dry Phase Patterning (DPP). Enligt företaget minskar det miljöpåverkan med upp till 98 procent.

Interiörbelysningen använder Osrams protokoll kallat Open System Protocol (OSP) som gör det möjligt att forma och styra belysningen på ett friare sätt. Tillsammans med LED-drivaren AS1163 kan hundratals ljuspunkter, sensorer och ställdon kopplas samman via en enda ledning.