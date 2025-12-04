M12 push-pull för signaler

80 procent kortare installationstid jämfört med att skruva. Det är ett av argumenten från Phoenix Contact för den nya push-pull-kontakten i M12-format för åttapoliga ledare.

Kontakten finns i rakt och vinklat utförande, som hane och hona, med både intern och extern låsning och en i en mängd olika längder.

Det finns skärmade varianter med företagets så kallade Advanced Shielding Technology. Flytande metall appliceras för att innesluta kabelskärmen under tillverkningsprocessen vilket garanterar en helt säker skärmanslutning. Tekniken passar särskilt bra i miljöer med mycket EMI-problem, som i fabriker.

Dessutom är den miljöklassad enligt IP65/IP67 och kompatibel med IEC 61076-2-010.