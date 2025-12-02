Spanien satsar 8 miljarder på fabrik för diamantsubstrat

Spaniens ministerråd har godkänt en investering på 753 miljoner euro i amerikanska Diamond Foundrys utbyggnad i Trujillo. Fabriken ska volymproducera enkristallina diamantwafers för halvledarkomponenter.

Det är bara två år sedan Diamond Foundry lyckades tillverka den första kristallen med tillräcklig kvalitet för att sågas upp i skivor och användas för halvledarkomponenter. Det handlar om 100 mm stora monokristallina diamantwafers.

Utvecklingen har pågått under tre decennier och resulterat i en helt ny metod för att initiera och styra kristalltillväxt atom för atom. Företaget uppger att processen omvandlar växthusgasen metan till en diamantkristall med hjälp av koldioxidfri energi.

Materialet har bättre egenskaper – mobilitet, genombrotsspänning, värmeledningsförmåga och driftstemperatur – jämfört med kisel, galliumnitrid och kiselkarbid men har hittills betraktats som ett framtidsmaterial med en tidshorisont på minst tio år.

I början av året startade Diamond Factory tillverkning av diamanter till smycken och industritillämpningar i spanska Trujillo.

Den nu aviserade utbyggnaden förväntas kosta 2,77 miljarder euro, varav den spanska staten skjuter till 753 miljoner euro. Fabriken ska tillverka diamantwafers till halvledarindustrin men inget sägs om tidsplanen och frågan är vem som ska köpa substraten förutom forskarvärlden?

Det finns vad Elektroniktidningen känner till ingen kommersiell produktion av komponenter på diamantsubstrat.