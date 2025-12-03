Raketbolag får Saabinvestering

I Pythoms såddfinansiering finns 10 miljoner strategiska dollar från Saab. Pythom är ett rymdteknikföretag med svenska rötter som utvecklar lätta och snabbt utplacerbara raketer för att göra rymdaccess mer flexibel, kostnadseffektiv och robust.

Saab uppger att investeringen i Pythom stödjer företagets strategi att täppa till förmågeglapp inom rymdområdet, påskynda innovation inom områden som är kritiska för nationell säkerhet och stärka Sveriges rymdförmåga.

Den ligger också i linje med Saabs ambition att bidra till framväxande globala rymdrelaterade försvarsbehov.

– Vi är stolta över att stödja deras resa mot den första omloppsflygningen, säger Marcus Wandt, chef för Group Strategy and Technology på Saab.

Saab är huvudinvesterare i företagets senaste finansieringsrunda, som syftar till att accelerera utvecklingen och utrullningen av Pythoms uppskjutningssystem.

Pythom har verksamhet i Sverige och USA.