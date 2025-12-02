Söker din robot kontakt? Möte med Hirose.

Vad är det egentligen som bromsar kapaciteten hos dagens humanoida robotar? Är det AI? Eller har du bara glömt sätta i rätt kontakt? ;-) Den 10 december håller den japanska Hirose seminarium om kontaktdonen bakom de senaste framstegen inom humanoid robotik.

– Humanoid robotik utvecklas snabbt och framstegen hänger på snabb data, stabil strömförsörjning och precisa mekaniska toleranser, säger Jorge Jimenez, maskiningenjör och senior marketing program specialist på Hirose.

Experter från Hirose tar upp designprioriteringar, och vanliga fallgropar:

Utmaningar i verkliga signal- och strömvägar i humanoid robotik

Kontaktdonsstrategier för rörelse, viktminskning och hållbarhet under belastning

Angreppssätt för höghastighetsdata inom bild, sensorer och AI-bearbetning

Miniatyrisering, modularitet och systemintegration

Användningsfall för kontaktdon i humanoider, proteser, kirurgiska system och assisterad mobilitet

Seminariet är kostnadsfritt. Det äger rum den 10 december klockan 17 (om Elektroniktidningen konverterar korrekt från 10.00 CST). Eller så kan du ladda hem en inspekning efteråt.

Anmäl dig här.