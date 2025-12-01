Exporten till USA av elektronik sjunker kraftigt

Värdet av den elektronik som exporterades från Sverige till USA under perioden april till september uppgick till 7,8 miljarder kronor per månad. Det är klart lägre än motsvarande period i fjol då den landade på 10,21 miljarder kronor. Om det enbart beror på de tullar som Trump infört, vill Kommerskollegium inte slå fast.

Totalt minskade varuexporten till USA med 17 procent under perioden april-september 2025 jämfört med motsvarande period 2024.

– Det senaste årets handelspolitiska utveckling har varit dramatisk. I dag är USA:s genomsnittliga tullnivå 19 procent mot 2,5 procent i början av året. Tullarna har höjts gradvis men den största höjningen skedde i början av april 2025, då de höjdes i ett steg till 14 procent, säger Mai Ahrne Bojang, utredare på Kommerskollegium, i ett pressmeddelande.

Handelsströmmar påverkas av mer än amerikanska tullar och det går inte att säga säkert vilka effekter just tullarna har haft på varuhandeln. Statistiken ger dock en bra överblick över hur handeln har utvecklats hittills under året, samt jämfört med tidigare år.

När det gäller den svenska varuexporten är den viktigaste observationen som Handelskammaren gör att den är 17 procent lägre till USA under april-september 2025 jämfört med samma period 2024. För EU som helhet är utvecklingen jämfört med 2024 inte lika negativ – 5 procent lägre.

Elektroniken har minskat från 10,1 miljarder kronor till 7,8 miljarder kronor men än större tapp står fordonsbranschen för. Den minskade från 22,9 till 12,9 miljarder kronor medan industriella maskiner minskade marginellt från 17,2 till 16 miljarder kronor.

Statistiken som redovisas kommer från tre olika källor. SCB, Eurostat och Trade Data Monitor (som i sin tur baserar sin insamling på en rad olika nationella statistikmyndigheter).