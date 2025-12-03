Onsemi i GaN-samarbete med Innoscience

Samtidigt som kinesiska Innoscience är indraget i två patentprocesser kring GaN-teknik initierade av amerikanska EPC respektive tyska Infineon har amerikanska Onsemi, precis som ST Microelectronics tidigare i år, annonserat ett samarbete med det kinesiska bolaget. Onsemi får tillverkningskapacitet i Kina medan Innoscience får tillgång till kunnande inom bland annat kapsling, skrivare och systemintegration.

Avtalet liknar i mångt och mycket det som Innoscience och ST Microelectronics undertecknade i april. Det fransk-italienska företaget får tillgång till produktionskapacitet i Kina medan det kinesiska bolaget får tillgång till ST:s resurser i framför allt Europa.

Avtalet med Onsemi är ännu inte bindande. Det går ut på att det amerikanska företaget köper processade wafers för komponenter med lägre och medelhöga spänningar av Innoscience, som har en volymfabrik för 200 mm-skivor med GaN-på-kisel.

Onsemi bidrar med kunnande inom kapsling, drivare och systemintegration.

Enligt ett pressmeddelande är planen att komma igång under första halvåret nästa år. På sikt ska samarbetet resultera i omsättningslyft på hundratals miljoner dollar för bägge företaget.