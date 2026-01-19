Kina: Batteri och elbil måste skrotas tillsammans

Kina kommer att kräva att elbilens batteri sitter kvar i fordonet vid skrotning. Det kommer att får effekter på marknaden för återvinning och återanvändning av batterierna.

Vi har nu kommit till en tidpunkt i historien när frågan om hanteringen av begagnade elbilsbatterier börjar bli intressant på allvar. De första elbilarna har börjat nå slutet av sin livslängd och volymen av batterier och batterimaterial som finns potentiellt tillgänglig för återanvändning och återvinning börjar synas i statistiken utan förstoringsglas.

I Kina finns redan en etablerad marknad för batterimaterial och återanvändning. Men nu känner landet att de vill styra upp marknaden lite bättre. EU arbetar av samma anledning med att ge varje batteri ett pass med stämplar som dokumenterar deras livsresa.

Kina vill att elbilen och dess batteri ska vara ett äktenskap som består livet ut – de måste skrotas tillsammans. Elbilar kommer inte att få gå till skrotning utan att de har sina batterier monterade.

Kravet står i ett dokument som släpptes den 16 januari gemensamt av sex departement. De nya reglerna träder i kraft redan den 1 april.

Elektroniktidningen har bett experter på begagnade batterier om kommentarer på reformen.

Blir marknaden för second life-batterier mindre fri nu?

Paula

Runsten

– Det här innebär främst att okontrollerade och opportunistiska flöden begränsas, inte att batterier försvinner från marknaden, säger Paula Runsten, vd på Rebaba.

– I Kina blir andrahandsmarknaden mindre fri när batterier styrs in i kontrollerade returflöden. Det minskar grå handel och höjer spårbarheten och säkerheten.

– I EU ser vi samma riktning: regelverket driver på att batteriresurser ska hållas inom Europa genom tydligare producentansvar, spårbarhet och krav på korrekt hantering, snarare än att flöden läcker ut. Det gynnar företag som bygger cirkulära system med ordnade, dokumenterade värdekedjor.

För fordon som stöder batteribyte kommer andra regler att gälla – det är en av grundtankarna med batteribyte att separera bilens och batteriet livscykler.

År 2020 stämplades 200 000 ton kraftbatterier i Kina som uttjänta. I fjol tros siffran ha varit 780 000 ton. År 2030 väntas den bli drygt en miljon

Källa: Cnev Post