Idag kan EU stoppa Huawei och ZTE

EU-kommissionen förväntas idag lägga fram en uppdaterad version av cybersäkerhetsakten. Enligt Financial Times kommer den att innehålla ett förbud mot kinesiska produkter i kritisk infrastruktur. I praktiken skulle det innebära att länder som inte implementerat EU:s så kallade verktygslåda nu tvingas sätta stopp för Huawei, ZTE och andra kinesiska leverantörer i 5G-näten.

Det var i januari 2020 som EU-kommissionen presenterade sina rekommendationer för hur medlemsländerna skulle ställa sig till Huawei och andra kinesiska leverantörer av 5G-utrustning. Inga företag eller länder pekades ut men rekommendationen blev att medlemsländerna skulle begränsa den andel som ”riskabla leverantörer” fick ha i näten.

Som stöd fick de 27 EU-länderna en så kallad verktygslåda som omfattar alla risker som identifierats i EU:s samordnade bedömning, även risker kopplade till icke-tekniska faktorer såsom risken för störningar från tredjeländer eller statsunderstödda aktörer i hela 5G-försörjningskedjan.

En del av verktygslådan är att EU-länderna ska bedöma leverantörernas profiler, införa relevanta begränsningar för leverantörer som anses utgöra en hög risk och göra nödvändiga undantag för nyckeltillgångar som anses vara kritiska och känsliga (såsom stomnätsfunktioner) samt anta strategier för att säkerställa en diversifierad leverantörsbas.

I praktiken har länderna agerat väldigt olika och många har dragit fötterna efter sig. En bidragande orsak är att de inte velat stöta sig med Kina och därmed störa handeln.

Exempelvis var dåvarande EU-kommissionären Thierry Breton ute år 2023 och sade att Huawei och ZTE utgjorde en större risk än andra 5G-leverantörer och att de borde stoppas.

Men väldigt lite har hänt och nu ser det ut som att kommissionen fått nog och vill införa tvingande regler.

Att byta ut redan installerad utrustning uppges, enligt personer som Politico pratat, med kosta mellan 3 och 4 miljarder euro.

På bordet som potentiella säkerhetshot finns också utrustning som invertrar till solcellsparker, säkerhetsscannrar vid flygplatser, liksom övervakningskameror och uppkopplade bilar.