Tyskland subventionerar bilar från Kina

När Tyskland nu återinför elbilsbidrag så får även bilar tillverkade i Kina en del av kakan. Regeringen tror att tyska bilar klarar konkurrensen.

I måndags meddelade regeringen ett subventionsprogram som ska stimulera elbilsmarknaden. Subventionerna påverkas inte av i vilket land bilen är tillverkad

Rena elbilar stöds. Hybridbilar och elbilar med räckviddsförlängare stöds om de uppfyller vissa klimatkriterier. Det är inte bestämt om vätgasbilar stöds.

Subventionskakan är på 3 miljarder euro. Den kommer att användas för att subventionera elbilar och hybrider med mellan 1500 och 6000 euro.

Storleken på beloppet beror på hushållets inkomst och på om du är en barnfamilj. Inkomstgränsen ligger på 80 000 euro och höjs med 5 000 euro per barn.

Pengarna väntas räcka till cirka 800 000 elbilar fram till år 2029.

Det tidigare subventionsprogrammet upphörde vid utgången av 2023.

– Jag ser inga belägg för den påstådda anstormningen av kinesiska biltillverkare i Tyskland – varken i statistiken eller på vägarna. Därför möter vi konkurrensen utan att införa restriktioner, sade Tysklands miljöminister Carsten Schneider på en presskonferens i måndags.

Situationen är symmetrisk – elbilssubventioner i Kina ges till både tyska och amerikanska bilmärken.

Frankrike och Storbritannien utesluter kinatillverkade elbilar från sina subventionsprogram, men med en bra ursäkt: det är inte kinatillverkade bilar i sig som utesluts, utan bilar tillverkade med elektricititet som orsakar för mycket koldioxidutsläpp.

