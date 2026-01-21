JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Halva Tres nät är 5GSA

Operatören Tre säger sig vara först i Sverige med 5G Standalone (SA) i sitt kommersiella nät. Ungefär hälften av befolkningen täcks sedan slutet av december.

– Tekniken är aktiverad i vårt kommersiella nät och genomgår nu tester av utvalda superanvändare i vårt 3Community, skriver Caroline Karlsson till Elektroniktidningen.

5GSA brukar ses som sant 5G där kopplingen till 4G är kapad. Det ger bland annat bättre stabilitet i nätet vilket minskar risken för störningar och att nätet ”fryser” korta stunder, drastiskt sänkta svarstider vilket förbättrar videomöten och gaming, samt bättre batteritid då mobiler drar mindre ström då endast en nätteknik används.

Utvalda kunder testar nu Tres 5GSA-nät med tillämpningar som gaming och molntjänster. 

Under Stockholmsderbyt mellan Hammarby och Djurgården på 3 Arena den 13 april ifjol användes 5GSA-nätet för att skapa prioritet för två fotografer i mobilnätet, det som kallas slicing. Nätet levererade cirka 70 Mbit/s till fotograferna vilket underlättade för dem att ladda upp bilder från matchen.

Likström genom såret påskyndar läkningen
21 jan 2026 09:49 - Per Henricsson
Likström genom såret påskyndar läkningen

Chalmersavknoppningen Bioelectrix vill hjälpa kroppen att få igång läkning av sår genom att applicera en likström via en elektrod av grafen belagd med en ledande polymer. Hos bland annat diabetiker kan de elektriska signalvägarna mellan celler sluta fungera vilket leder till att sår blir större och större.

Tyskland subventionerar bilar från Kina
21 jan 2026 10:27 - Jan Tångring
Tyskland subventionerar bilar från Kina

När Tyskland nu återinför elbilsbidrag så får även bilar tillverkade i Kina en del av kakan. Regeringen tror att tyska bilar klarar konkurrensen.

Intelligent modul på AMD-processor
21 jan 2026 08:58 - Jan Tångring
Intelligent modul på AMD-processor

Congatec släpper en datormodul på AMD:s processor Ryzen P100. Den tänkta tillämpningen är edge-AI.

PXI med lägre pris
21 jan 2026 08:16 - Per Henricsson
PXI med lägre pris

Med ambitionen att fler ska ha råd med ett PXI-system lanserar NI ett chassi, en kontroller, ett oscilloskopkort och ett IO-kort med ett lägre pris än föregångarna. Tillsammans utgör de ett komplett testsystem.

Ingen belöning för buggjakt i Curl
20 jan 2026 15:45 - Jan Tångring

Det svenskledda kodbiblioteket Curl tar bort möjligheten att tjäna pengar på att rapportera buggar och hoppas att det ska minska volymen av AI-slaskrapporter. Buggjägaren Joshua Rogers – som själv flitigt använder debug-bottar –  tycker att det är en bra idé.

EU vill stoppa Huawei
20 jan 2026 13:16 - Per Henricsson
EU vill stoppa Huawei

EU-kommissionen har läggt fram en uppdaterad version av cybersäkerhetsakten. Den vill förbjuda kinesiska produkter i kritisk infrastruktur. Om förslaget antas skulle det innebära att länder som inte implementerat EU:s så kallade verktygslåda nu tvingas sätta stopp för Huawei, ZTE och andra kinesiska leverantörer i 5G-näten.

Nvidia bjuder in Risc V i AI-datacentret
20 jan 2026 11:44 - Jan Tångring

Amerikanska Risc V-pionjären Sifive integrerar Nvidias datalänkteknik NV-link Fusion i sin data­center-IP. Därmed kan vi komma att få se AI-datacenter med Risc V-cpu:er som pratar med Nvidias AI-acceleratorer.

Satelliterna ska fylla hålen i mobilnäten
20 jan 2026 09:08 - Göte Andersson
Satelliterna ska fylla hålen i mobilnäten

Mobilindustrin tar nu sats för ny stor expansion med hjälp av globala satellitsystem. Amerikanska Starlink ligger i täten med en lösning som visar vad detta handlar om, att kommunicera direkt med vanliga mobiltelefoner utan att gå via någon landbaserad basstation i mobilnätet.

Koldioxidsensor från Delsbo
20 jan 2026 08:47 - Per Henricsson
Koldioxidsensor från Delsbo

S12 är en ultrakompakt sensor för CO₂-mätning från Senseair. Den är utvecklad för batteridrivna och trådlösa system som mäter luftens kvalitet i byggnader.

Kina: Batteri och elbil måste skrotas tillsammans
19 jan 2026 12:51 - Jan Tångring

Kina kommer att kräva att elbilens batteri sitter kvar i fordonet vid skrotning. Det kommer att får effekter på marknaden för återvinning och återanvändning av batterierna.

Snabbladdning sliter dubbelt så hårt på batteriet
19 jan 2026 11:04 - Jan Tångring
Snabbladdning sliter dubbelt så hårt på batteriet

Under det senaste året har snabbladdandet ökat vilket satt ett dramatiskt avtryck på elbilsbatteriernas livslängd. Analysen kommer från telematikföretaget  Geotab.

Kanada öppnar för kinesiska elbilar och samarbeten
19 jan 2026 11:04 - Jan Tångring
Kanada öppnar för kinesiska elbilar och samarbeten

USA och Kanada har inte längre en enad handelsfront mot Kina efter att Kanadas och Kinas ledare skakat hand om en friare handel med bland annat elbilar och energiteknik. Polestar, Volvo och Tesla hoppas snabbt kunna återställa sin försäljning.

Micron köper fab i Taiwan
19 jan 2026 10:25 - Per Henricsson
Micron köper fab i Taiwan

Amerikanska Micron har tecknat en avsiktsföklaring om att köpa en halvledarfabrik i Taiwan av foundryt PSMC, Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation. För 1,8 miljarder dollar får minnesjätten ett toppmodernt renrum på 2 800 kvadratmeter med 300 mm-maskiner.

Armarnas rörelser avslöjar stroke
19 jan 2026 08:47 - Per Henricsson
Armarnas rörelser avslöjar stroke

Genom att mäta armarnas rörelser med vad som kan beskrivas som två aktivitetsarmband går det att upptäcka ett strokeinsjuknande och automatiskt skicka ett larm. Lundabolaget Uman Sense håller på att kommersialisera tekniken som just nu testas på åtta svenska sjukhus.

Micron sätter spaden i marken
16 jan 2026 14:38 - Per Henricsson
Micron sätter spaden i marken

Den amerikanska minnestillverkaren Micron startar officiellt bygget av sin nya megafabrik i delstaten New York idag sedan alla nödvändiga tillstånd är beviljade.

Uppgifter: Nvidias superprocessor får inte föras in i Kina
16 jan 2026 10:48 - Jan Tångring
Uppgifter: Nvidias superprocessor får inte föras in i Kina

Kinesiska tullmyndigheter meddelade denna vecka sina tulltjänstemän att Nvidias kontroversiella processor H200 inte får tas in i Kina. Det har tre personer med insyn berättat för nyhetsbyrån Reuters.

Tysk standard för batteribyte redo för utrullning
16 jan 2026 09:13 - Jan Tångring
Tysk standard för batteribyte redo för utrullning

Efter att ha tagit fram, och under två år testat, en lösning för automatiskt batteribyte för tunga lastbilar, vill ett tyskt konsortium bygga ett nätverk av standardiserade serieproducerbara batterimackar i Europa. 

Flygvapnet öppnar dörren för Uppsalas inkubator
16 jan 2026 09:32 - Per Henricsson
Flygvapnet öppnar dörren för Uppsalas inkubator

Uppsala Innovation Centre, UIC, och Flygvapnet har startat ett samarbete som ska underlätta för uppstartsbolagen att hitta behovsägare inom Försvarsmakten och initiera pilotprojekt.

Mips får sällskap av Arc hos Globalfoundries
16 jan 2026 08:23 - Per Henricsson
Mips får sällskap av Arc hos Globalfoundries

Så sent som i somras köpte amerikanska Globalfoundries IP-leverantören Mips. Nu får Risc V-kärnorna sällskap av Arc:s kärnor, som Synopsys säljer till foundryt.

