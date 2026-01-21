Halva Tres nät är 5GSA

Operatören Tre säger sig vara först i Sverige med 5G Standalone (SA) i sitt kommersiella nät. Ungefär hälften av befolkningen täcks sedan slutet av december.

– Tekniken är aktiverad i vårt kommersiella nät och genomgår nu tester av utvalda superanvändare i vårt 3Community, skriver Caroline Karlsson till Elektroniktidningen.

5GSA brukar ses som sant 5G där kopplingen till 4G är kapad. Det ger bland annat bättre stabilitet i nätet vilket minskar risken för störningar och att nätet ”fryser” korta stunder, drastiskt sänkta svarstider vilket förbättrar videomöten och gaming, samt bättre batteritid då mobiler drar mindre ström då endast en nätteknik används.

Utvalda kunder testar nu Tres 5GSA-nät med tillämpningar som gaming och molntjänster.

Under Stockholmsderbyt mellan Hammarby och Djurgården på 3 Arena den 13 april ifjol användes 5GSA-nätet för att skapa prioritet för två fotografer i mobilnätet, det som kallas slicing. Nätet levererade cirka 70 Mbit/s till fotograferna vilket underlättade för dem att ladda upp bilder från matchen.