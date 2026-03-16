Embedded World upp igen

EMBEDDED WORLD:

Titta på kurvan – det ser onekligen ut som om den stora inbyggnadsmässan i Nürnberg börjat trappa upp besökarantalet igen, efter pandemin. Vi var 36 000 personer i år – 13 procent fler än i fjol.

Den 10–12 mars 2026 samlades elektronikindustrin – med fokus på den mjuka sidan – på Messezentrum i Nürnberg för den 24:e upplagan av Embedded World Exhibition & Conference.

Elektroniktidningens två utsända gräver just nu i sina mötesanteckningar. Ett antal sidor i papperstidningen Elektroniktidningen kommer vara ett reportage från mässan.

AI var förstås en stor trend på mässan. Den fanns i alla storleksklasser av processorer och den fanns i utvecklingsverktygen och den fanns i användargränssnitten.

Även de utställare som inte har egen AI påverkas. Kodanalysatorer måste förhålla sig till att koden de analyserar är producerad av AI. Minnestillverkarna måste ta hänsyn till att deras komponenter kommer att användas av AI. Distributörerna ser växande siffror och en del av anledningen till detta an vara att AI-utvecklingsverktygen sänkt tröskeln till låta idéer gå vidare till projekt, åtminstone till prototyper.

Mässan fick 36 000 besökare från 90 länder.

För mässans egen del är en stor nyhet att den expanderar till Indien i vinter – en av världens mest dynamiska inbyggnadsmarknader, med en förväntad marknadstillväxt på cirka 10,3 procent årligen fram till 2030. Det berättar ett pressmeddelande från Embedded World.

Embedded World India äger rum i Bengaluru den 17–19 november 2026.

Tidigare har mässan knoppat av sig till USA och Kina. Embedded World North America är den 22–24 september 2026 i Anaheim, Kalifornien, USA

Kinas andra Embedded World ägde rum i oktober. Elektroniktidningen hittar inget planerat datum för nästa.

Nästa Embedded World i Nürnberg äger rum 16–18 mars 2027.