Nederlänsk AI-krets tar in 250 miljoner dollar

Axelera har tidigare tagit in 200 miljoner kronor och uppger att den nya rundan på 250 miljoner dollar är den största som ett europeiskt bolag som utvecklar chip för inferenser någonsin fått ihop.

Företagets AI-krets ”Europa” är avsedd för tillämpningsområden mellan edge och företagsservrar, och robotar. Arkitekturen är Risc V och kretsen kör inferenserna; den används inte för att träna modellerna.

Teknikchef och grundare är Evangelos Eleftheriou, tidigare verksam på IBM 35 år. Där ledde han som IBM Fellow under sina tre sista år verksamheter inom neuromorf hårdvara.

