NOR-flash i 1,2 volt

EMBEDDED WORLD Gigadevice släpper SPI NOR-flash i 1,2V i kapaciteter mellan 8 Mb och 256 Mb. GD25UF-serien riktar sig till allt från AI-datacenter till batteridrivna wearables, hearables och medicinteknisk utrustning.

Gigadevice berättar att driftspänningen hos ledande SoC:er och processorer har rört sig mot 1,2 volt i takt med att halvledarprocesserna avancerat – för högre energieffektivitet. GD25UF arbetar inom intervallet 1,14–1,26 volt. Antalet kringutrustningskomponenter minskar, och omvandlingsförluster elimineras.

AI växer på två sätt just nu. Det sätts in i allt fler tillämpningar från datacenter till kant. Och det efterfrågas allt större modeller, allt komplexare inferensuppgifter och allt större dataflöden. Det skapar en efterfrågan på datalagring, CXL och annan snabb minnesteknik, och snabb dataöverföring via fiberoptiska transceivrar.

GD25UF finns i upp till 256 Mbit. Och ner till 8 Mbit i WLCSP-kapsling för IoT, wearables och optiska moduler. 1,2 volt är 33 procent mindre än 1,8V Flash och skär effektförbrukningen med 50–70 procent.

Single-, Dual-, Quad- och DTR Quad-SPI-lägen stöds i klockfrekvenser upp till 120 MHz i STR-läge och 80 MHz i DTR-läge. Datagenomströmningen är upp till 80 MB/s.

Antalet garanterade programmerings- och raderingscykler är 100 000. Dataretentionen är 20 år. Driftstemperaturen är från −40 °C upp till 85, 105 eller 125 °C för industriella och fordonstekniska tillämpningar.

Hela serien volymproduceras nu i SOP8, WSON8, USON8 och WLCSP.

Gigadevice Semiconductor grundades i april 2005. I sortimentet finns även analogt, sensorer och styrkretsar.