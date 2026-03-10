Hjälp Försvaret kartlägga den digitala terrängen

Försvarsmaktens cyberförsvar är på jakt efter verktyg som kan kartlägga komplexa IT-system. Startups och mindre teknikbolag kan få delta i betalda pilotprojekt eller långsiktiga partnerskap.

Verktygen ska göra ”digital terränganalys”. Genom att kartlägga ett systems egenskaper kan man planera och prioritera försvarsåtgärder. Det kallas “Analysis of system defensibility”.

Förfrågan riktar sig till teknikbolag och startups med expertis inom cybersäkerhet och nätverksanalys.

Ansökningsperioden löper fram till den 20 mars 2026

Utvalda bjuds in till matchningsmöten och demodagar i Stockholm under våren 2026.

– Ett starkt försvar av Sverige och våra allierade i cyberdomänen kräver att vi hela tiden håller jämna steg med teknikutvecklingen, säger överste Thomas Höglund, chef för Försvarsmaktens cyberförsvar.

– Att samarbeta med civila innovatörer och ha förståelse för den digitala terrängen är en strategisk nödvändighet för att bygga framtidens cyberförsvar.