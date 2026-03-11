Styrkretsar med neuronkärnor

EMBEDDED WORLD Genom att addera en neuronnätsaccelerator till en styrkrets säger sig Texas Instruments kunna leverera 120 gånger fler inferenser per joule. Tillämpningar kan vara prediktivt underhåll, realtidsstyrning och motorstyrning.

Och latensen minskar till en nittiondel – allt jämfört med motsvarade MCU utan neuronkärna. Dessutom krävs mindre flashminne.

De första kretsarna heter AM13E23019 respektive MSPM0G5187 och är baserade på cpu:erna Cortex M0+ respektive Cortex M33.

Den med M0+ har har 128 kbyte flash och 32 kbyte SRAM. Den andra har 512 kbyte flash och 256 kbyte SRAM.

Båda använder neuronkärnan Tiny Engine (TinyEngine), som kommer integreras över hela TI:s portfölj av styrkretsar.

TI:s utvecklingsmiljö CCStudio får 60 matchande AI-modeller för Edge-AI. Fler ska vara på väg.

Tusen MSPM0G5187 kostar under en dollar styck.

AM13Ex har vad TI kallar en ”integrerad accelarator för trigonometrisk matematik”. Den ska vara tio gånger snabbare än den klassiska algoritmen cordic. Motorstyrning använder trigonometri.

TI slår sig för bröstet: ”Det var vi som uppfann digital signalbehandling för 50 år sedan och lade grunden för edge-AI. Nu är det vi som visar vägen igen.”

Enligt TI finns många intressanta AI-tillämpningar för småchips – från intelligenta konsumentprodukter till effektiva maskiner i industrin.

På Embedded World visar TI med partner upp sin kompletta portfölj av embedded AI-kretsar med tillämpningar för fabriker hem och fordon.

Volymer finns nu av MSPM0G5187 medan AM13E23019 MCU finns i preproduktionsvolymer. Varianter i annan kapsling och i andra minneskombinationer släpps senare i år