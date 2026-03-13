JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Pi-utmanare med 40 Tops AI

Pi-utmanare med 40 Tops AI

EMBEDDED WORLD:
Det är Qualcomm och Arduino själva som kallar sitt kort Ventuno Q för en Pi-utmanare. Men det är något av en underdrift, faktiskt. För den har inte bara en Linuxprocessor (Qualcomms egen Dragonwing) utan även en STM32-styrkrets. Och den levererar 40 Tops AI-prestanda.

Raspberry Pi har efter vad Elektroniktidningen vet inget i närheten av detta. Men så starkt är uppenbarligen Pi:s varumärke den ändå får fungera som referens. 

Qualcomm köpte italienska makers-bolaget Arduino i höstas, om du missat den nyheten. På Embedded World i år hade Arduino sin största monteryta någonsin, med Dragonwing skrivet i stora bokstäver.

Samtidigt med köpet lanserades ett Arduinokort baserat på en Qualcomm Dragonwingprocessor – plus en MCU. Man kan säga att var ett klassiskt Arduinostyrkort plus en Raspberry Pi på samma kort.

Det som hände nu på Embedded World var att Qualcomm/Arduino uppdaterade kortet med en vassare Dragonwing, IQ8 (IQ-8275), som levererar 40 Tops för AI. Pressmeddelandet anger inte bitbredden. Elektroniktidningen kommer att uppdatera denna text när Qualcomm svarar. Men IQ är en hel produktgrupp hos Qualcomm – IQ6, IQ8, IQ9, IQX, IQ10 – och de vars datablad säger något explicit säger ”INT8”. 

https://www.qualcomm.com/internet-of-things/products

Tillämpningen ska inte bara vara robotik och edge-beräkningar utan även generativ AI. IQ8 ska kunna köra den stora språkmodellen Llama2.

Samtliga funktioner körs direkt på kortet, utan att data behöver skickas till externa servrar.

Qualcomm föreslår att Ventuno Q skulle kunna jobba som röstassistent. Eller sitta i en geststyrd smart spegel. Eller sköta en interaktiv kiosk på ett resecentrum eller ett sjukhus – med både taligenkänning och röstgenerering.

Den kan även köra algoritmer för datorseende, som SLAM. Så den skulle kunna överblicka övervakningskameror i trafik eller i offentliga miljöer. Den skulle kunna göra kvalitetsinspektioner. Den skulle kunna jobba som plockbott (pick-and-place) på en fabrik. 

I en humanoid bott skulle den kunna navigera i  komplexa miljöer som guide. Eller som personlig assistent – inklusive finessen att den känner igen sin vårdtagare.

Styrkretsen på Ventuno Q är liksom i Uno Q en 32-bitars ST-processor, denna gång en STM32H5.

RAM är på 16 GB. Flash är på 64 GB och kan expanderas

Ventuno betyder "21" – Arduino fyller 21.

IQ8 kör Linux. MCU:n kör Arduinos klassiska makersgränssnitt Arduino Core vilket i sin tur numera snurrar på realtidsoperativsystemet Zephyr, efter att Arm år 2024 dödade Mbed som Arduino tidigare använt.

För utvecklare finns ett brett utbud färdiga AI-modeller — inklusive lokala LLM:er, VLM:er, automatisk taligenkänning, gesteigenkänning, kroppshållningsestimering och objektspårning. 

Kortet har CAN-FD, PWM, höghastighets-GPIO, MIPI-CSI och  2,5 Gb Ethernet.

Utöver Arduinos Uno-sköldar och bärare, Modulino-noder och Qwiic-sensorer stöder det Raspberry Pi-hattar.

Ventuno Q kan anslutas till persondator eller användas självständigt som kortdator. 

Från och med andra kvartalet kommer Ventuno Q att kunna köpas på Arduino Store och hos DigiKey, Farnell, Macfos, Mouser och RS. 

 

Mar # puff advert TME

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.

Hans Vestbergs nya jobb
13 mar 2026 13:54 - Per Henricsson
Hans Vestbergs nya jobb

I oktober fick Hans Vestberg oväntat lämna vd-stolen och ordförandeposten hos den amerikanska teleoperatören Verizon. Nu har han hittat ett nytt jobb på Consello, en amerikansk rådgivare han själv anlitat som hjälper vd:ar och styrelser med svåra frågor.

NyheterLäs mer...
Pi-utmanare med 40 Tops AI
13 mar 2026 13:29 - Jan Tångring
Pi-utmanare med 40 Tops AI

EMBEDDED WORLD:
Det är Qualcomm och Arduino själva som kallar sitt kort Ventuno Q för en Pi-utmanare. Men det är något av en underdrift, faktiskt. För den har inte bara en Linuxprocessor (Qualcomms egen Dragonwing) utan även en STM32-styrkrets. Och den levererar 40 Tops AI-prestanda.

ProduktLäs mer...
KTH i 2 nm-konsortium
13 mar 2026 10:40 - Per Henricsson
KTH i 2 nm-konsortium

26 universitet – ett av dem KTH – ska tillsammans med det belgiska institutet Imec staka ut vägen bortom traditionell transistorskalning, en vision kallad CMOS 2.0. De får bland annat tillgång till Imecs pilotlina på 2 nm och finare. 

NyheterLäs mer...
Mässan prisar italienskt RTOS
13 mar 2026 09:34 - Jan Tångring
Mässan prisar italienskt RTOS

EMBEDDED WORLD:
Mässan tycker att ett färskt operativsystem vid namn M8 är värt en Embedded Award i kategorin mjukvara.

NyheterLäs mer...
Power Circle släpper faktablad om energigemenskaper
13 mar 2026 09:14 - Power Circle/Elektroniktidningen

Power Circle – en intresseorganisation för elektrifiering – släpper ett faktablad om så kallade energigemenskaper, som Power Circle beskriver som ett sätt att använda energisystemet mer effektivt.

NyheterLäs mer...
Se till att få din bit av chipkakan
12 mar 2026 15:20 - Jan Tångring
Se till att få din bit av chipkakan

Deltar du i det globala chipracet kan du vara intressserad av Business Swedens senaste rapport ”Sweden in the new Semiconductor Landscape: Positioning for Global Competitiveness”

NyheterLäs mer...
LTE-modem med eSIM
12 mar 2026 13:24 - Per Henricsson
LTE-modem med eSIM

EMBEDDED WORLD:
För ett år sedan lanserade Göteborgsbaserade Techship ett LTE-kort i M.2-formatet baserat på Telits radiomodem och med satellitpositionering. Det kommer nu i en modell med eSIM för att underlätta valet av operatör.

ProduktLäs mer...
Mouser tror på starkt 2026
12 mar 2026 09:09 - Per Henricsson
Mouser tror på starkt 2026

EMBEDDED WORLD:
Komponentsförsäljningen i Europa tog fart mot slutet av förra året, mer än ett år efter USA och Asien men nu är tillväxten här starkare än i resten av världen. De nordiska länderna ligger i tätspåret.

NyheterLäs mer...
NOR-flash i 1,2 volt
12 mar 2026 06:57 - Jan Tångring

EMBEDDED WORLD:
Gigadevice släpper SPI NOR-flash i 1,2V i kapaciteter mellan 8 Mb och 256 Mb. GD25UF-serien riktar sig till allt från AI-datacenter till batteridrivna wearables, hearables och medicinteknisk utrustning.

ProduktLäs mer...
Nordics första krets med AI-accelerator
12 mar 2026 06:48 - Jan Tångring
Nordics första krets med AI-accelerator

EMBEDDED WORLD:
Nordic Semiconductor lanserar sin första SoC med integrerad neuronnätsaccelerator (NPU). Tillämpningar är sensorbearbetning, ljudanalys och händelsestyrning.

ProduktLäs mer...
Nexperia Kina startar halvledarproduktion
11 mar 2026 08:30 - Per Henricsson
Nexperia Kina startar halvledarproduktion

Den kinesiska delen av Nexperia har börjat tillverka halvledarkretsar lokalt sedan den nederländska delen stoppat leveranserna från Europa. Enligt nyhetsbyrån Reuters sker tillverkningen av bland annat diskreta bipolära transistorer på tolvtumsskivor.

NyheterLäs mer...
Vattenkraftens berättelser förändras
11 mar 2026 07:12 - Luleå tekniska universitet
Vattenkraftens berättelser förändras

Fina minnen från utbyggnadstiden, sorg efter vad som gick förlorat, en del av landskapet och ett lokalt industriellt kulturarv – Felicia Söderqvists avhandling på Luleå tekniska universitet handlar om synen då och nu på sociala, kulturella och ekologiska konsekvenser av vattenkraftverken i Laholm och Akkats.

NyheterLäs mer...
Nvidia investerar i fotonik
11 mar 2026 06:45 - Per Henricsson
Nvidia investerar i fotonik

Coherent och Lumentum har vardera fått en investering på två miljarder dollar från Nvidia. AI-jätten vill ersätta koppar och elektroner med fiber och fotoner i datacentren.

NyheterLäs mer...
CN Rood adderar Keysight
11 mar 2026 06:45 - Per Henricsson
CN Rood adderar Keysight

Den nederländska test- och mätdistributören CN Rood kompletterar portföljen med den amerikanska test- och mätjätten Keysight. Företaget har allt från oscilloskop och multimetrar till EMC- och mikrovågsinstrument.

NyheterLäs mer...
Styrkretsar med neuronkärnor
11 mar 2026 06:45 - Jan Tångring
Styrkretsar med neuronkärnor

EMBEDDED WORLD Genom att addera en neuronnätsaccelerator till en styrkrets säger sig Texas Instruments kunna leverera 120 gånger fler inferenser per joule. Tillämpningar kan vara prediktivt underhåll, realtidsstyrning och motorstyrning.

ProduktLäs mer...
Chalmers laser kan ge sensorer för patientbruk
10 mar 2026 09:35 - Jan Tångring
Chalmers laser kan ge sensorer för patientbruk

Centimeterstora biosensorer med integrerad laser och optik – det går att bygga med hjälp av ny laserteknik från Chalmers. Den kan göra det möjligt att flytta tester från sjukhuset hem till patienterna.

NyheterLäs mer...
Hjälp Försvaret kartlägga den digitala terrängen
10 mar 2026 15:22 - Jan Tångring

Försvarsmaktens cyberförsvar är på jakt efter verktyg som kan kartlägga komplexa IT-system. Startups och mindre teknikbolag kan få delta i betalda pilotprojekt eller långsiktiga partnerskap.

NyheterLäs mer...
Hanza höjer ribban
10 mar 2026 08:40 - Per Henricsson

Kontraktstillverkaren Hanza siktar på att omsätta minst 14 miljarder kronor år 2028, ribban låg tidigare på 6,5 miljarder kronor. Dessutom ska rörelsemarginalen upp från minst 8 procent till minst 9 procent.

NyheterLäs mer...
Nederlänsk AI-krets tar in 250 miljoner dollar
10 mar 2026 07:38 - Per Henricsson
Nederlänsk AI-krets tar in 250 miljoner dollar

Axelera har tidigare tagit in 200 miljoner kronor och uppger att den nya rundan på 250 miljoner dollar är den största som ett europeiskt bolag som utvecklar chip för inferenser någonsin fått ihop.

NyheterLäs mer...
Bluffanklagelsen: Styrelsen litar på Powercells vd
10 mar 2026 07:29 - Jan Tångring
Bluffanklagelsen: Styrelsen litar på Powercells vd

Styrelsen för Powercell har fortsatt starkt förtroende för bolagets ledning, rapportering och arbetssätt. Det säger en pressrelease från Powercell efter att bolaget anklagats för att grovt ha överdrivit sina bränslecellers livslängd.

NyheterLäs mer...
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus
Bidrag från
branschens experter
Nya produkter
Senaste nyheter

Rainer Raitasuo

Rainer
Raitasuo
+46(0)734-171099 rainer@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)