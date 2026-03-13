Pi-utmanare med 40 Tops AI

EMBEDDED WORLD:

Det är Qualcomm och Arduino själva som kallar sitt kort Ventuno Q för en Pi-utmanare. Men det är något av en underdrift, faktiskt. För den har inte bara en Linuxprocessor (Qualcomms egen Dragonwing) utan även en STM32-styrkrets. Och den levererar 40 Tops AI-prestanda.

Raspberry Pi har efter vad Elektroniktidningen vet inget i närheten av detta. Men så starkt är uppenbarligen Pi:s varumärke den ändå får fungera som referens.

Qualcomm köpte italienska makers-bolaget Arduino i höstas, om du missat den nyheten. På Embedded World i år hade Arduino sin största monteryta någonsin, med Dragonwing skrivet i stora bokstäver.

Samtidigt med köpet lanserades ett Arduinokort baserat på en Qualcomm Dragonwingprocessor – plus en MCU. Man kan säga att var ett klassiskt Arduinostyrkort plus en Raspberry Pi på samma kort.

Det som hände nu på Embedded World var att Qualcomm/Arduino uppdaterade kortet med en vassare Dragonwing, IQ8 (IQ-8275), som levererar 40 Tops för AI. Pressmeddelandet anger inte bitbredden. Elektroniktidningen kommer att uppdatera denna text när Qualcomm svarar. Men IQ är en hel produktgrupp hos Qualcomm – IQ6, IQ8, IQ9, IQX, IQ10 – och de vars datablad säger något explicit säger ”INT8”.

Tillämpningen ska inte bara vara robotik och edge-beräkningar utan även generativ AI. IQ8 ska kunna köra den stora språkmodellen Llama2.

Samtliga funktioner körs direkt på kortet, utan att data behöver skickas till externa servrar.

Qualcomm föreslår att Ventuno Q skulle kunna jobba som röstassistent. Eller sitta i en geststyrd smart spegel. Eller sköta en interaktiv kiosk på ett resecentrum eller ett sjukhus – med både taligenkänning och röstgenerering.

Den kan även köra algoritmer för datorseende, som SLAM. Så den skulle kunna överblicka övervakningskameror i trafik eller i offentliga miljöer. Den skulle kunna göra kvalitetsinspektioner. Den skulle kunna jobba som plockbott (pick-and-place) på en fabrik.

I en humanoid bott skulle den kunna navigera i komplexa miljöer som guide. Eller som personlig assistent – inklusive finessen att den känner igen sin vårdtagare.

Styrkretsen på Ventuno Q är liksom i Uno Q en 32-bitars ST-processor, denna gång en STM32H5.

RAM är på 16 GB. Flash är på 64 GB och kan expanderas

Ventuno betyder "21" – Arduino fyller 21.

IQ8 kör Linux. MCU:n kör Arduinos klassiska makersgränssnitt Arduino Core vilket i sin tur numera snurrar på realtidsoperativsystemet Zephyr, efter att Arm år 2024 dödade Mbed som Arduino tidigare använt.

För utvecklare finns ett brett utbud färdiga AI-modeller — inklusive lokala LLM:er, VLM:er, automatisk taligenkänning, gesteigenkänning, kroppshållningsestimering och objektspårning.

Kortet har CAN-FD, PWM, höghastighets-GPIO, MIPI-CSI och 2,5 Gb Ethernet.

Utöver Arduinos Uno-sköldar och bärare, Modulino-noder och Qwiic-sensorer stöder det Raspberry Pi-hattar.

Ventuno Q kan anslutas till persondator eller användas självständigt som kortdator.

Från och med andra kvartalet kommer Ventuno Q att kunna köpas på Arduino Store och hos DigiKey, Farnell, Macfos, Mouser och RS.