Hanza höjer ribban

Kontraktstillverkaren Hanza siktar på att omsätta minst 14 miljarder kronor år 2028, ribban låg tidigare på 6,5 miljarder kronor. Dessutom ska rörelsemarginalen upp från minst 8 procent till minst 9 procent.

Hanza har idag fem tillverkningskluster i Europa samt tre så kallade Gateways, specifika kundfabriker, utanför Europa. Dessa utgör basen i tillväxtplanen kallad Hanza 28.

Företaget vill öka omsättningen till minst 14 miljarder kronor med en rörelsemarginal (EBITA) på minst 9 procent. Förutom organisk tillväxt ingår förvärv.

Företaget börjar också dela in kunderna i segment utifrån de produkter som tillverkas och de branscher där dessa normalt används: