Hanza höjer ribban

Kontraktstillverkaren Hanza siktar på att omsätta minst 14 miljarder kronor år 2028, ribban låg tidigare på 6,5 miljarder kronor. Dessutom ska rörelsemarginalen upp från minst 8 procent till minst 9 procent.
Hanza har idag fem tillverkningskluster i Europa samt tre så kallade Gateways, specifika kundfabriker, utanför Europa. Dessa utgör basen i tillväxtplanen kallad Hanza 28.
Företaget vill öka omsättningen till minst 14 miljarder kronor med en rörelsemarginal (EBITA) på minst 9 procent. Förutom organisk tillväxt ingår förvärv.
Företaget börjar också dela in kunderna i segment utifrån de produkter som tillverkas och de branscher där dessa normalt används:
- Electrification & Energy Systems (2,4 miljarder kronor / 25 %)
- Defense & Security (0,8 miljarder kronor / 8 %)
- Heavy Equipment (1,4 miljarder kronor / 14 %)
- Industrial & Professional Products (3,1 miljarder kronor / 32 %)
- Industrial Machinery & Systems (2,1 miljarder kronor / 21 %)