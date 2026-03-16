Uppgifter: Svensk tysk Linux till salu

Svenska riskkapitalbolaget EQT undersöker om någon är intresserad av att köpa dess tyska Linuxkonsult Suse. Det säger obekräftade uppgifter som letat sig fram till nyhetsbyrån Reuters.

Linux är öppen källkod men Suse tjänar pengar på att hålla företagsanvändare av Linux i handen.

Ryktet, som nått Reuters via två personer, säger att nuvarande majoritetsägaren riskkapitalbolaget EQT söker köpare. Prissumman som nämns är sex miljarder dollar.

Diskussionerna befinner sig i ett tidigt skede och det är inte säkert att EQT genomför någon affär, uppger källorna.

År 2023 värderades Suse till tre miljarder. Värdet ska alltså ha fördubblats på drygt två år

Reuters kommenterar att kodbottar och andra AI-verktyg just nu gör det svårt att värdera mjukvaruaktier – kommer AI att äta kakan för klassiska mjukvaruprodukter? Eller tvärtom växa den? Vissa investerare tror enligt Reuters att AI tvärtom kommer att göra att efterfrågan på Suses supporttjänster ökar.

Suse genererar omkring 800 miljoner dollar i intäkter och mer än 250 miljoner dollar i rörelseresultat (Ebitda).

Suse betyder Software und System-Entwicklung och grundades under namnet S.u.S.E. redan 1992, samtidigt som Linux föddes. Suse startade som generell Unixkonsult men styrde snabbt om till Linux.

Mer än 60 procent av Fortune 500-bolagen använder Suse, enligt Suse, som hade 2 500 anställda år 2024, enligt Wikipedia.

EQT köpte Suse år 2018 och satte det på börsen 2021.

För bara en månad sedan köpte Suse förstärkning inom automation och industriell IoT i form av amerikanska Losant som bland annat sysslar med orkestrering av uppkopplade maskiner och sensorer. Suses pressmeddelande om förvärvet pratar en del om nyttan med AI i sammanhanget.