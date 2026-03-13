JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. KTH i 2 nm-konsortium

KTH i 2 nm-konsortium

26 universitet – ett av dem KTH – ska tillsammans med det belgiska institutet Imec staka ut vägen bortom traditionell transistorskalning, en vision kallad CMOS 2.0. De får bland annat tillgång till Imecs pilotlina på 2 nm och finare. 

Imecs koncept CMOS 2.0 flyttar fokus från att bara göra transistorerna mindre till att även använda 3D-stackning av wafers och heterogen integration. Exempelvis kan logik, minne och analog teknik optimeras i separata lager och sedan sammanfogas med extremt hög precision.

Det unika med konsortiet är den direkta kopplingen till industriell produktion. De 26 doktorander som ingår i satsningen får tillgång till Imecs pilotlina NanoIC i Leuven. Det sker via modeller, regler och bibliotek (PDK:er) som gör att forskarna kan simulera och designa för processen.

Från svensk sida deltar KTH via en av professor Ahmed Hemanis doktorander.

NanoIC är EU:s pilotlina hos det belgiska forskningsinstitutet Imec för CMOS-processer på 2 nm eller mindre. Investeringen uppgår till 2,5 miljarder euro.

NanoIC huserar i ett nybyggt renrum på 2000 kvadratmeter och är den dyraste av de fem pilotlinor som EU investerar i inom ramen för Chips JU, forskningsdelen av Chips Act.

EU och den flamländska delstatsregeringen står för 1,1 miljarder euro medan företag bidrar med resten. Störst av dessa är inte oväntat litografijätten ASML.

Företaget ska leverera sin mest avancerade litografimaskin – High NA EUV – redan i mitten av mars.

Deltagarna i COSO 2.0:

  • National Technical University of Athens
  • Delft University of Technology 
  • École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)
  • Eidgenössische Technische Hochschule Zürich 
  • Karlsruhe Institute of Technology
  • Katholieke Universiteit Leuven  
  • KTH Royal Institute of Technology 
  • LIRMM, University of Montpellier, CNRS
  • Politecnico di Torino 
  • Sabancı University 
  • Universidad Complutense de Madrid 
  • Universiteit Gent 
  • Université libre de Bruxelles 
  • University of Thessaly
Mar # puff advert TME

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.

KTH i 2 nm-konsortium
13 mar 2026 10:40 - Per Henricsson

26 universitet – ett av dem KTH – ska tillsammans med det belgiska institutet Imec staka ut vägen bortom traditionell transistorskalning, en vision kallad CMOS 2.0. De får bland annat tillgång till Imecs pilotlina på 2 nm och finare. 

NyheterLäs mer...
Mässan prisar italienskt RTOS
13 mar 2026 09:34 - Jan Tångring
Mässan prisar italienskt RTOS

EMBEDDED WORLD:
Mässan tycker att ett färskt operativsystem vid namn M8 är värt en Embedded Award i kategorin mjukvara.

NyheterLäs mer...
Power Circle släpper faktablad om energigemenskaper
13 mar 2026 09:14 - Power Circle/Elektroniktidningen

Power Circle – en intresseorganisation för elektrifiering – släpper ett faktablad om så kallade energigemenskaper, som Power Circle beskriver som ett sätt att använda energisystemet mer effektivt.

NyheterLäs mer...
Se till att få din bit av chipkakan
12 mar 2026 15:20 - Jan Tångring
Se till att få din bit av chipkakan

Deltar du i det globala chipracet kan du vara intressserad av Business Swedens senaste rapport ”Sweden in the new Semiconductor Landscape: Positioning for Global Competitiveness”

NyheterLäs mer...
LTE-modem med eSIM
12 mar 2026 13:24 - Per Henricsson
LTE-modem med eSIM

EMBEDDED WORLD:
För ett år sedan lanserade Göteborgsbaserade Techship ett LTE-kort i M.2-formatet baserat på Telits radiomodem och med satellitpositionering. Det kommer nu i en modell med eSIM för att underlätta valet av operatör.

ProduktLäs mer...
Mouser tror på starkt 2026
12 mar 2026 09:09 - Per Henricsson
Mouser tror på starkt 2026

EMBEDDED WORLD:
Komponentsförsäljningen i Europa tog fart mot slutet av förra året, mer än ett år efter USA och Asien men nu är tillväxten här starkare än i resten av världen. De nordiska länderna ligger i tätspåret.

NyheterLäs mer...
NOR-flash i 1,2 volt
12 mar 2026 06:57 - Jan Tångring

EMBEDDED WORLD:
Gigadevice släpper SPI NOR-flash i 1,2V i kapaciteter mellan 8 Mb och 256 Mb. GD25UF-serien riktar sig till allt från AI-datacenter till batteridrivna wearables, hearables och medicinteknisk utrustning.

ProduktLäs mer...
Nordics första krets med AI-accelerator
12 mar 2026 06:48 - Jan Tångring
Nordics första krets med AI-accelerator

EMBEDDED WORLD:
Nordic Semiconductor lanserar sin första SoC med integrerad neuronnätsaccelerator (NPU). Tillämpningar är sensorbearbetning, ljudanalys och händelsestyrning.

ProduktLäs mer...
Nexperia Kina startar halvledarproduktion
11 mar 2026 08:30 - Per Henricsson
Nexperia Kina startar halvledarproduktion

Den kinesiska delen av Nexperia har börjat tillverka halvledarkretsar lokalt sedan den nederländska delen stoppat leveranserna från Europa. Enligt nyhetsbyrån Reuters sker tillverkningen av bland annat diskreta bipolära transistorer på tolvtumsskivor.

NyheterLäs mer...
Vattenkraftens berättelser förändras
11 mar 2026 07:12 - Luleå tekniska universitet
Vattenkraftens berättelser förändras

Fina minnen från utbyggnadstiden, sorg efter vad som gick förlorat, en del av landskapet och ett lokalt industriellt kulturarv – Felicia Söderqvists avhandling på Luleå tekniska universitet handlar om synen då och nu på sociala, kulturella och ekologiska konsekvenser av vattenkraftverken i Laholm och Akkats.

NyheterLäs mer...
Nvidia investerar i fotonik
11 mar 2026 06:45 - Per Henricsson
Nvidia investerar i fotonik

Coherent och Lumentum har vardera fått en investering på två miljarder dollar från Nvidia. AI-jätten vill ersätta koppar och elektroner med fiber och fotoner i datacentren.

NyheterLäs mer...
CN Rood adderar Keysight
11 mar 2026 06:45 - Per Henricsson
CN Rood adderar Keysight

Den nederländska test- och mätdistributören CN Rood kompletterar portföljen med den amerikanska test- och mätjätten Keysight. Företaget har allt från oscilloskop och multimetrar till EMC- och mikrovågsinstrument.

NyheterLäs mer...
Styrkretsar med neuronkärnor
11 mar 2026 06:45 - Jan Tångring
Styrkretsar med neuronkärnor

EMBEDDED WORLD Genom att addera en neuronnätsaccelerator till en styrkrets säger sig Texas Instruments kunna leverera 120 gånger fler inferenser per joule. Tillämpningar kan vara prediktivt underhåll, realtidsstyrning och motorstyrning.

ProduktLäs mer...
Chalmers laser kan ge sensorer för patientbruk
10 mar 2026 09:35 - Jan Tångring
Chalmers laser kan ge sensorer för patientbruk

Centimeterstora biosensorer med integrerad laser och optik – det går att bygga med hjälp av ny laserteknik från Chalmers. Den kan göra det möjligt att flytta tester från sjukhuset hem till patienterna.

NyheterLäs mer...
Hjälp Försvaret kartlägga den digitala terrängen
10 mar 2026 15:22 - Jan Tångring

Försvarsmaktens cyberförsvar är på jakt efter verktyg som kan kartlägga komplexa IT-system. Startups och mindre teknikbolag kan få delta i betalda pilotprojekt eller långsiktiga partnerskap.

NyheterLäs mer...
Hanza höjer ribban
10 mar 2026 08:40 - Per Henricsson

Kontraktstillverkaren Hanza siktar på att omsätta minst 14 miljarder kronor år 2028, ribban låg tidigare på 6,5 miljarder kronor. Dessutom ska rörelsemarginalen upp från minst 8 procent till minst 9 procent.

NyheterLäs mer...
Nederlänsk AI-krets tar in 250 miljoner dollar
10 mar 2026 07:38 - Per Henricsson
Nederlänsk AI-krets tar in 250 miljoner dollar

Axelera har tidigare tagit in 200 miljoner kronor och uppger att den nya rundan på 250 miljoner dollar är den största som ett europeiskt bolag som utvecklar chip för inferenser någonsin fått ihop.

NyheterLäs mer...
Bluffanklagelsen: Styrelsen litar på Powercells vd
10 mar 2026 07:29 - Jan Tångring
Bluffanklagelsen: Styrelsen litar på Powercells vd

Styrelsen för Powercell har fortsatt starkt förtroende för bolagets ledning, rapportering och arbetssätt. Det säger en pressrelease från Powercell efter att bolaget anklagats för att grovt ha överdrivit sina bränslecellers livslängd.

NyheterLäs mer...
Foxconn testar ABB:s robot med Nvidias algoritmer och hårdvara
09 mar 2026 13:51 - Per Henricsson
Foxconn testar ABB:s robot med Nvidias algoritmer och hårdvara

Gränsen mellan den virtuella träningsmiljön och det fysiska fabriksgolvet håller på att suddas ut. Genom ett strategiskt samarbete mellan ABB Robotics och Nvidia introduceras nu ”fysisk AI” med en precision på upp till 99 procent, vilket lovar att revolutionera hur snabbt högprecisionstillverkning kan skalas upp.

NyheterLäs mer...
Nya basmodeller av Nordics Bluetoothkrets
09 mar 2026 11:29 - Jan Tångring
Nya basmodeller av Nordics Bluetoothkrets

Den trådlösa kretsserien NRF54L får nya medlemmar. NRF54LS05A och -B kan fungera som huvudkretsar i enkelchipssystem eller som Bluetooth LE-kompanjoner i flerkretssystem.

ProduktLäs mer...
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus
Bidrag från
branschens experter
Nya produkter
Senaste nyheter

Rainer Raitasuo

Rainer
Raitasuo
+46(0)734-171099 rainer@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)