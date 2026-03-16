Telia ansluter till AI-satsningen i Strängnäs

Operatören Telia ska koppla upp Brookfields planerade AI-datacenter i Strängnäs till sitt nationella fibernät och leverera centrala delar av dess digitala infrastruktur. Datacentret är planerat att kosta 95 miljarder kronor och förbruka 750 MW fullt utbyggt.

Det var i juni förra året som kanadensiska Brookfield annonserade sin avsikt att investera upp till 95 miljarder kronor i AI-infrastruktur i Sverige. Det finns många hinder på vägen inklusive anslutning till elnätet, bygglov och lokalt motstånd.

I Strängnäs har oppositionen hotat att stoppa bygget om de vinner valet i höst med motivet att datacentret riskerar att driva upp elpriserna och snarare skapa 50–100 jobb, inte de tusen som utlovats.

Telia sluter nu upp bakom planerna och har via dotterbolaget Telia Cygate nyligen skapat en särskild enhet för suverän AI. Den är tänkt att leda och driva ett säkert driftcenter för suverän AI inne i Brookfields anläggningar.

Denna lösning ger enligt Telias pressmeddelande företaget full operativ kontroll, från fysisk åtkomst till datahantering, och säkerställer att AI-tjänsterna levereras enligt svenska lagar och regler kring datasuveränitet. Telia kommer också ha exklusiva rättigheter till marknaden och försäljningen av projektets AI-molntjänster till företagskunder och offentlig sektor i Sverige.

Inget är ännu sagt om när datacentret kan tas i drift.