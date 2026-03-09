Foxconn testar ABB:s robot med Nvidias algoritmer och hårdvara

Gränsen mellan den virtuella träningsmiljön och det fysiska fabriksgolvet håller på att suddas ut. Genom ett strategiskt samarbete mellan ABB Robotics och Nvidia introduceras nu ”fysisk AI” med en precision på upp till 99 procent, vilket lovar att revolutionera hur snabbt högprecisionstillverkning kan skalas upp.

Den stora utmaningen inom industriell robotik har länge varit skillnaden mellan hur en robot agerar i en simulerad miljö jämfört med vad den gör i verkligheten. ABB vill nu förändra det genom att integrera bibliotek från Nvidia Omniverse direkt i sin simuleringsmjukvara Robotstudio.

Resultatet, som döpts till Robotstudio Hyperreality, ska lanseras under andra halvan av 2026.

Kärnan i tekniken är förmågan att generera syntetiska data för att träna AI-modeller i en fysiskt korrekt virtuell värld. ABB använder en virtuell styrenhet som körs på exakt samma firmware som den fysiska hårdvaran. I kombination med tekniken Absolute Accuracy reduceras positioneringsfel från traditionella 8–15 mm ner till cirka 0,5 mm, uppger ABB i ett pressmeddelande.

Denna nivå av korrelation gör det möjligt att träna robotar virtuellt i oändliga iterationer innan de driftsätts. För tillverkare innebär detta att tiden för installation och driftsättning kan kapas med upp till 80 procent. Dessutom beräknas kostnaderna sjunka med 40 procent då behovet av fysiska prototyper minimeras.

Världens största kontraktstillverkare, Foxconn, genomför just nu pilottester av lösningen för montering av konsumentelektronik. Uppgifterna har varit svåra att automatisera på grund av små delar, ömtåliga metallstrukturer och korta produktlivscykler. Genom att använda Hyperreality kan Foxconn träna monteringsrobotar virtuellt för flera olika scenarier innan de flyttas till produktionslinjen, vilket kortar tiden till marknaden med 50 procent.

Samarbetet med Nvidia sträcker sig även till hårdvaran. ABB funderar på att använda Nvidias plattform Jetson edge-computing i sin styrenhet Omnicore för att beräkna AI-inferenser direkt vid roboten.

ABB Robotics är iunder försäljning till japanska Softbank, en affär värd 50 miljarder kronor.