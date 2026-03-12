JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Se till att få din bit av chipkakan

Se till att få din bit av chipkakan

Deltar du i det globala chipracet kan du vara intressserad av Business Swedens senaste rapport ”Sweden in the new Semiconductor Landscape: Positioning for Global Competitiveness”

Business Sweden presenterar en rapport om  hur svenska företag kan positionera sig, balansera risk och möjligheter i en alltmer komplex halvledarindustri.

Business Sweden deklarerar att  Sverige behöver stärka sin position i värdekedjan och bygga större motståndskraft mot geopolitisk osäkerhet.

Rapporten beskriver hur halvledarindustrin förändras av geopolitik, AI‑driven efterfrågan, regionalisering och ökade hållbarhetskrav. 

Enligt Business Sweden innebär det en möjlighet att skapa värde, förutsatt att strategi och genomförande vävs samman och anpassas efter varje prioriterad marknad.

Rapporten pekar på öppningar för Sverige inom design/fabless och systemarkitektur, krafthalvledare och telekom, avancerade material/utrustning samt smart och hållbar produktion. Här kan svenska styrkor, exempelvis inom SiC, automationslösningar och systemdesign, omsättas till kundvärde där det efterfrågas.

Trots att över 80 procent av världens chip i dag produceras i Asien förändras kartan snabbt när USA, EU, Japan och Indien investerar massivt i egen kapacitet. 

Samtidigt pressar AI-utvecklingen fram ett enormt behov av högpresterande, energieffektiva chip – där svenska styrkeområden som kiselkarbid (SiC), telekomteknik och avancerad automation kan bli avgörande konkurrensfördelar.

Allt enligt Business Sweden, vars rapport pekar ut åtgärder för svenska företag: bredda sina leverantörskedjor, utveckla strategiska partnerskap i Europa, accelerera energieffektiv chipdesign och kapitalisera på Sveriges ledarskap inom hållbar teknik.

Ladda hem rapporten här.

Mar # puff advert TME

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.

Se till att få din bit av chipkakan
12 mar 2026 15:20 - Jan Tångring
Se till att få din bit av chipkakan

Deltar du i det globala chipracet kan du vara intressserad av Business Swedens senaste rapport ”Sweden in the new Semiconductor Landscape: Positioning for Global Competitiveness”

NyheterLäs mer...
LTE-modem med eSIM
12 mar 2026 13:24 - Per Henricsson
LTE-modem med eSIM

EMBEDDED WORLD:
För ett år sedan lanserade Göteborgsbaserade Techship ett LTE-kort i M.2-formatet baserat på Telits radiomodem och med satellitpositionering. Det kommer nu i en modell med eSIM för att underlätta valet av operatör.

ProduktLäs mer...
Mouser tror på starkt 2026
12 mar 2026 09:09 - Per Henricsson
Mouser tror på starkt 2026

EMBEDDED WORLD:
Komponentsförsäljningen i Europa tog fart mot slutet av förra året, mer än ett år efter USA och Asien men nu är tillväxten här starkare än i resten av världen. De nordiska länderna ligger i tätspåret.

NyheterLäs mer...
NOR-flash i 1,2 volt
12 mar 2026 06:57 - Jan Tångring

EMBEDDED WORLD:
Gigadevice släpper SPI NOR-flash i 1,2V i kapaciteter mellan 8 Mb och 256 Mb. GD25UF-serien riktar sig till allt från AI-datacenter till batteridrivna wearables, hearables och medicinteknisk utrustning.

ProduktLäs mer...
Nordics första krets med AI-accelerator
12 mar 2026 06:48 - Jan Tångring
Nordics första krets med AI-accelerator

EMBEDDED WORLD:
Nordic Semiconductor lanserar sin första SoC med integrerad neuronnätsaccelerator (NPU). Tillämpningar är sensorbearbetning, ljudanalys och händelsestyrning.

ProduktLäs mer...
Nexperia Kina startar halvledarproduktion
11 mar 2026 08:30 - Per Henricsson
Nexperia Kina startar halvledarproduktion

Den kinesiska delen av Nexperia har börjat tillverka halvledarkretsar lokalt sedan den nederländska delen stoppat leveranserna från Europa. Enligt nyhetsbyrån Reuters sker tillverkningen av bland annat diskreta bipolära transistorer på tolvtumsskivor.

NyheterLäs mer...
Vattenkraftens berättelser förändras
11 mar 2026 07:12 - Luleå tekniska universitet
Vattenkraftens berättelser förändras

Fina minnen från utbyggnadstiden, sorg efter vad som gick förlorat, en del av landskapet och ett lokalt industriellt kulturarv – Felicia Söderqvists avhandling på Luleå tekniska universitet handlar om synen då och nu på sociala, kulturella och ekologiska konsekvenser av vattenkraftverken i Laholm och Akkats.

NyheterLäs mer...
Nvidia investerar i fotonik
11 mar 2026 06:45 - Per Henricsson
Nvidia investerar i fotonik

Coherent och Lumentum har vardera fått en investering på två miljarder dollar från Nvidia. AI-jätten vill ersätta koppar och elektroner med fiber och fotoner i datacentren.

NyheterLäs mer...
CN Rood adderar Keysight
11 mar 2026 06:45 - Per Henricsson
CN Rood adderar Keysight

Den nederländska test- och mätdistributören CN Rood kompletterar portföljen med den amerikanska test- och mätjätten Keysight. Företaget har allt från oscilloskop och multimetrar till EMC- och mikrovågsinstrument.

NyheterLäs mer...
Styrkretsar med neuronkärnor
11 mar 2026 06:45 - Jan Tångring
Styrkretsar med neuronkärnor

EMBEDDED WORLD Genom att addera en neuronnätsaccelerator till en styrkrets säger sig Texas Instruments kunna leverera 120 gånger fler inferenser per joule. Tillämpningar kan vara prediktivt underhåll, realtidsstyrning och motorstyrning.

ProduktLäs mer...
Chalmers laser kan ge sensorer för patientbruk
10 mar 2026 09:35 - Jan Tångring
Chalmers laser kan ge sensorer för patientbruk

Centimeterstora biosensorer med integrerad laser och optik – det går att bygga med hjälp av ny laserteknik från Chalmers. Den kan göra det möjligt att flytta tester från sjukhuset hem till patienterna.

NyheterLäs mer...
Hjälp Försvaret kartlägga den digitala terrängen
10 mar 2026 15:22 - Jan Tångring

Försvarsmaktens cyberförsvar är på jakt efter verktyg som kan kartlägga komplexa IT-system. Startups och mindre teknikbolag kan få delta i betalda pilotprojekt eller långsiktiga partnerskap.

NyheterLäs mer...
Hanza höjer ribban
10 mar 2026 08:40 - Per Henricsson

Kontraktstillverkaren Hanza siktar på att omsätta minst 14 miljarder kronor år 2028, ribban låg tidigare på 6,5 miljarder kronor. Dessutom ska rörelsemarginalen upp från minst 8 procent till minst 9 procent.

NyheterLäs mer...
Nederlänsk AI-krets tar in 250 miljoner dollar
10 mar 2026 07:38 - Per Henricsson
Nederlänsk AI-krets tar in 250 miljoner dollar

Axelera har tidigare tagit in 200 miljoner kronor och uppger att den nya rundan på 250 miljoner dollar är den största som ett europeiskt bolag som utvecklar chip för inferenser någonsin fått ihop.

NyheterLäs mer...
Bluffanklagelsen: Styrelsen litar på Powercells vd
10 mar 2026 07:29 - Jan Tångring
Bluffanklagelsen: Styrelsen litar på Powercells vd

Styrelsen för Powercell har fortsatt starkt förtroende för bolagets ledning, rapportering och arbetssätt. Det säger en pressrelease från Powercell efter att bolaget anklagats för att grovt ha överdrivit sina bränslecellers livslängd.

NyheterLäs mer...
Foxconn testar ABB:s robot med Nvidias algoritmer och hårdvara
09 mar 2026 13:51 - Per Henricsson
Foxconn testar ABB:s robot med Nvidias algoritmer och hårdvara

Gränsen mellan den virtuella träningsmiljön och det fysiska fabriksgolvet håller på att suddas ut. Genom ett strategiskt samarbete mellan ABB Robotics och Nvidia introduceras nu ”fysisk AI” med en precision på upp till 99 procent, vilket lovar att revolutionera hur snabbt högprecisionstillverkning kan skalas upp.

NyheterLäs mer...
Nya basmodeller av Nordics Bluetoothkrets
09 mar 2026 11:29 - Jan Tångring
Nya basmodeller av Nordics Bluetoothkrets

Den trådlösa kretsserien NRF54L får nya medlemmar. NRF54LS05A och -B kan fungera som huvudkretsar i enkelchipssystem eller som Bluetooth LE-kompanjoner i flerkretssystem.

ProduktLäs mer...
Powercells vd vägrar intervju efter bluffanklagelser
09 mar 2026 10:00 - Jan Tångring
Powercells vd vägrar intervju efter bluffanklagelser

Livslängden på Powercells bränsleceller ligger i bästa fall på 3000 timmar – långt från de 33 000 timmar som företaget lovat till kunder. Det berättar SVT och norska kollegan NRK efter tips från flera anställda. Powercells vd hävdar att uppgifterna inte stämmer – men vägrar låta sig intervjuas.

NyheterLäs mer...
ABB växer i Indien
09 mar 2026 07:49 - Jan Tångring
ABB växer i Indien

Ny tillverkningskapacitet, nya jobb och nta labb för test och utveckling – det ingår i en investering på 75 miljoner dollar som ABB gör i Indien.

NyheterLäs mer...
Tre dagar om SiC och GaN
09 mar 2026 07:49 - Per Henricsson
Tre dagar om SiC och GaN

Den 16–17 juni är det dags för Scape, den årliga konferensen i Stockholm om material med brett bandgap. På talarlistan finns representanter för bland annat Wolfspeed, Infineon, ST Microelectronics, On Semi och Swegan.

NyheterLäs mer...
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus
Bidrag från
branschens experter
Nya produkter
Senaste nyheter

Rainer Raitasuo

Rainer
Raitasuo
+46(0)734-171099 rainer@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)