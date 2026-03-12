Se till att få din bit av chipkakan

Deltar du i det globala chipracet kan du vara intressserad av Business Swedens senaste rapport ”Sweden in the new Semiconductor Landscape: Positioning for Global Competitiveness”

Business Sweden presenterar en rapport om hur svenska företag kan positionera sig, balansera risk och möjligheter i en alltmer komplex halvledarindustri.

Business Sweden deklarerar att Sverige behöver stärka sin position i värdekedjan och bygga större motståndskraft mot geopolitisk osäkerhet.

Rapporten beskriver hur halvledarindustrin förändras av geopolitik, AI‑driven efterfrågan, regionalisering och ökade hållbarhetskrav.

Enligt Business Sweden innebär det en möjlighet att skapa värde, förutsatt att strategi och genomförande vävs samman och anpassas efter varje prioriterad marknad.

Rapporten pekar på öppningar för Sverige inom design/fabless och systemarkitektur, krafthalvledare och telekom, avancerade material/utrustning samt smart och hållbar produktion. Här kan svenska styrkor, exempelvis inom SiC, automationslösningar och systemdesign, omsättas till kundvärde där det efterfrågas.

Trots att över 80 procent av världens chip i dag produceras i Asien förändras kartan snabbt när USA, EU, Japan och Indien investerar massivt i egen kapacitet.

Samtidigt pressar AI-utvecklingen fram ett enormt behov av högpresterande, energieffektiva chip – där svenska styrkeområden som kiselkarbid (SiC), telekomteknik och avancerad automation kan bli avgörande konkurrensfördelar.

Allt enligt Business Sweden, vars rapport pekar ut åtgärder för svenska företag: bredda sina leverantörskedjor, utveckla strategiska partnerskap i Europa, accelerera energieffektiv chipdesign och kapitalisera på Sveriges ledarskap inom hållbar teknik.

Ladda hem rapporten här.