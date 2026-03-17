Sverige, Finland och Estland kvantsäkrar sig

Undervattenskablar och satellitlänkar blir grunden för ett kommunikationsnät resistent mot cyberattacker från kvantdatorer. Nätet heter Nordic QCI och kommer att koppla samman Sverige, Finland och Estland.

Svenska forskningsinstitutet Rise koordinerar Nordic QCI, som blir en del av det större europeiska initiativet Euro QCI som ska täcka hela EU.

Stockholm kommer bland annat att få en optisk markstation till satellit.

Det finns en risk att kvantdatorer kommer att kunna knäcka klassiska krypteringsmetoder. Och kvantdatorer håller just nu på att bli verklighet. I alla fall om man får tro ett pressmeddelande från Rise.

– Hotbilden mot digitala system växer i takt med att framtidens kvantdatorer blir verklighet.

Därför byggs Nordic QCI. Det ska användas för att skydda känslig data hos myndigheter, försvar och kritisk infrastruktur.

Svenska partner är Ericsson, Stockholms universitet, KTH och Linköpings universitet.

Projektet finansieras av Vinnova via programmet Avancerad Digitalisering och EU:s finansieringsprogram Cef Digital.

Rise bidrar med testbäddar, laboratorier och expertis inom kvantkommunikation.

Satsningen ska även driva kompetensutveckling inom cybersäkerhet och satellitteknik.