CN Rood adderar Keysight

Den nederländska test- och mätdistributören CN Rood kompletterar portföljen med den amerikanska test- och mätjätten Keysight. Företaget har allt från oscilloskop och multimetrar till EMC- och mikrovågsinstrument.

CN Rood har redan ett brett utbud av leverantörer inklusive NI, Tektronix och Pico Technology liksom Hioki, Data Physics och Sumitomo.

Keysight är dock störst och har det bredaste utbudet.

CN Rood trycker särskilt på instrumenten inom rf- och mikrovågsområdet som gör det möjligt att leverera kompletta testlösningar.

Precis som tidigare går Keysights instrument även att köpa från Testhouse Nordic liksom de stora katalogdistributörerna.