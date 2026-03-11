JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Vattenkraftens berättelser förändras

Vattenkraftens berättelser förändras

Fina minnen från utbyggnadstiden, sorg efter vad som gick förlorat, en del av landskapet och ett lokalt industriellt kulturarv – Felicia Söderqvists avhandling på Luleå tekniska universitet handlar om synen då och nu på sociala, kulturella och ekologiska konsekvenser av vattenkraftverken i Laholm och Akkats.

Vattenkraften i Sverige har gett ekonomisk tillväxt och teknikutveckling men också långsiktiga konsekvenser för landskap, lokalsamhällen och människors livssituation. Ny forskning visar konsekvenser och upplevelser av vattenkraftsutbyggnaden genom två vattenkraftsprojekt från olika tidsepoker: Laholm i Hallands län och Akkats i Norrbottens län.

Felicia Söderqvist

– För att förstå de långsiktiga effekterna av stora industrietableringar och energiprojekt är det viktigt att känna till hur människors relation till bland annat vattenkraftsprojekt förändras över tid, inte minst genom hur människor talar om, minns och tolkar kraftverken, säger Felicia Söderqvist, forskare i historia vid Luleå tekniska universitet som gjort en avhandling om vattenkraftsprojekten.

Historia och kulturarv används av olika aktörer för att legitimera eller ifrågasätta vattenkraften. Även vattenkraftbolagens berättelser har förändrats över tid för vattenkraftsbyggena. Växthuseffekten och delar av ekosystemens komplexitet var till exempel inte kända när de två studerade byggprojekten inleddes, inte heller hur människor kom att anpassa sig till förändringarna. Från början handlade elbolagens berättelser om industriell utveckling och modernisering. Mot bakgrund av växthuseffekten har vattenkraften alltmer lyfts fram som ett fossilfritt och förnyelsebart energislag.

De två vattenkraftsprojekt som studerats är olika på många sätt, till exempel tidpunkten när de byggdes. Planeringen av vattenkraftverket i Laholm påbörjades redan i början av 1900-talet och stod färdigt, långt nedströms i ån Lagan, år 1932. Laholm är ett utpräglat jordbrukslandskap, där även laxfisket har varit en viktig inkomstkälla. I omgivningen finns ruinerna av ett slott, med rötter i medeltiden. Av hänsyn till kulturvärdena sade sig Sydsvenska kraftbolaget vilja bygga kraftverket så att det skulle harmoniera arkitektoniskt med landskapet och Lagaholms slottsruin. Eftersom kraftverket bidrog till att störa laxens vandringsvägar byggdes samtidigt en experimentell laxodling i Laholm som finns kvar än idag. Idag är kraftverket inte bara en energikälla, utan även en bas för den lokala turistnäringen, tillsammans med slottsruinerna och laxodlingen.

Kraftstationen Akkats, strax utanför Jokkmokk, ingick i en serie kraftverksprojekt som byggdes efter andra världskriget i Lilla Luleälven. Det stod färdigt 1973. Skogsbruket i området var, och är fortfarande, omfattande. Isarna på älven var viktiga transportvägar för skogsbruket vintertid, men också av betydelse för privat bruk och renskötseln. Vattenkraften har dock tillsammans med faktorer såsom klimatförändringar, bidragit till att isen på många håll blivit mer förrädisk vintertid. I början var vattenkraften tvungen att anpassas till flottningen av timmer till kusten. I takt med motoriseringen och att vägnätet byggdes ut valde skogsindustrin andra transportleder och flottningen försvann. Eftersom andra kraftverksprojekt redan hade försämrat fiske i älven, framställdes Akkats mer som ytterligare en bidragande faktor till detta.

En viktig iakttagelse som görs i avhandlingen är att många människor runt Jokkmokk har fina minnen från utbyggnadstiden, men samtidigt sörjer det som gick förlorat.

– De minns tillväxten och den framtidstro som präglade orten när vattenkraften byggdes ut. Idag är Jokkmokk mer av en utflyttningsort. Många saknar guldåren som flytt samtidigt som man sörjer hur vattenkraftverket förändrade landskapet och förutsättningarna för att leva och verka med det, inte minst när det gäller traditionella näringar såsom renskötseln och fisket, säger Felicia Söderqvist.

En avgörande skillnad mellan de två kraftverken i forskningsprojektet är att det finns mycket få, om någon, Laholmsbo som minns tiden före kraftverksdammen. Laholmsverket har i förhållandevis större utsträckning omtolkats som en del av landskapet och som ett lokalt industriellt kulturarv. Kraftverket Akkats är drygt fyrtio år yngre och runt Jokkmokk lever många som fortfarande minns när älven ännu forsade fritt och hur man levde vid och med älven då. Det är det som tolkas som ett kulturarv, ett arv som gått förlorat.

Berättelserna från Akkats påverkades även av att urfolks och minoriteters rättigheter successivt fick större utrymme i samhällsdebatten. I detta sammanhang valde Vattenfall att värva tre konstnärer, varav två samiska, att uppföra konstverk inspirerade av samisk kultur på Akkats vattenkraftverk. Konstverken, tre motiv som tillsammans går under namnet Uvssat davás, ‘Dörrarna västerut’, invigdes år 2000 och var kontroversiella. Var de ett erkännande av ett det samiska kulturlandskapet, eller var de ett plumpt försök att köpa social acceptans i en region där många upplevt att vattenkraften haft destruktiva effekter på samisk kultur och markanvändning? Åsikterna gick, och går fortfarande, isär.

När det gäller Laholm och Lagan har en fiske- och miljörörelse vuxit fram under senaste decenniet. Rörelsen argumenterar för att förstörda vatten bör återställas och bli en grund för en mer hållbar miljö och turism. I takt med att kunskapen om ekologiska system har ökat och fokus skiftat har andra arter än lax och ål uppmärksammats i ån, i detta fall främst den utrotningshotade flodpärlmusslan.

I sin avhandling har Felicia Söderqvist använt sig av bland annat domstolshandlingar, myndighetsdokument, kartor, fotografier, tidningsartiklar och företagsarkiv. Intervjuer med människor på respektive ort har också varit en viktig källa, liksom dokumentation i fält av kulturlandskapsförändringar i de båda älvdalarna. En övergripande slutsats är att det kan vara svårt att förutse de ekologiska och sociala konsekvenserna av omfattande industriprojekt.

Mar # puff advert TME

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.

Vattenkraftens berättelser förändras
11 mar 2026 07:12 - Luleå tekniska universitet
Vattenkraftens berättelser förändras

Fina minnen från utbyggnadstiden, sorg efter vad som gick förlorat, en del av landskapet och ett lokalt industriellt kulturarv – Felicia Söderqvists avhandling på Luleå tekniska universitet handlar om synen då och nu på sociala, kulturella och ekologiska konsekvenser av vattenkraftverken i Laholm och Akkats.

NyheterLäs mer...
Styrkretsar med neuronkärnor
11 mar 2026 06:45 - Jan Tångring
Styrkretsar med neuronkärnor

EMBEDDED WORLD Genom att addera en neuronnätsaccelerator till en styrkrets säger sig Texas Instruments kunna leverera 120 gånger fler inferenser per joule. Tillämpningar kan vara prediktivt underhåll, realtidsstyrning och motorstyrning.

ProduktLäs mer...
Chalmers laser kan ge sensorer för patientbruk
10 mar 2026 09:35 - Jan Tångring
Chalmers laser kan ge sensorer för patientbruk

Centimeterstora biosensorer med integrerad laser och optik – det går att bygga med hjälp av ny laserteknik från Chalmers. Den kan göra det möjligt att flytta tester från sjukhuset hem till patienterna.

NyheterLäs mer...
Hjälp Försvaret kartlägga den digitala terrängen
10 mar 2026 15:22 - Jan Tångring

Försvarsmaktens cyberförsvar är på jakt efter verktyg som kan kartlägga komplexa IT-system. Startups och mindre teknikbolag kan få delta i betalda pilotprojekt eller långsiktiga partnerskap.

NyheterLäs mer...
Hanza höjer ribban
10 mar 2026 08:40 - Per Henricsson

Kontraktstillverkaren Hanza siktar på att omsätta minst 14 miljarder kronor år 2028, ribban låg tidigare på 6,5 miljarder kronor. Dessutom ska rörelsemarginalen upp från minst 8 procent till minst 9 procent.

NyheterLäs mer...
Nederlänsk AI-krets tar in 250 miljoner dollar
10 mar 2026 07:38 - Per Henricsson
Nederlänsk AI-krets tar in 250 miljoner dollar

Axelera har tidigare tagit in 200 miljoner kronor och uppger att den nya rundan på 250 miljoner dollar är den största som ett europeiskt bolag som utvecklar chip för inferenser någonsin fått ihop.

NyheterLäs mer...
Bluffanklagelsen: Styrelsen litar på Powercells vd
10 mar 2026 07:29 - Jan Tångring
Bluffanklagelsen: Styrelsen litar på Powercells vd

Styrelsen för Powercell har fortsatt starkt förtroende för bolagets ledning, rapportering och arbetssätt. Det säger en pressrelease från Powercell efter att bolaget anklagats för att grovt ha överdrivit sina bränslecellers livslängd.

NyheterLäs mer...
Foxconn testar ABB:s robot med Nvidias algoritmer och hårdvara
09 mar 2026 13:51 - Per Henricsson
Foxconn testar ABB:s robot med Nvidias algoritmer och hårdvara

Gränsen mellan den virtuella träningsmiljön och det fysiska fabriksgolvet håller på att suddas ut. Genom ett strategiskt samarbete mellan ABB Robotics och Nvidia introduceras nu ”fysisk AI” med en precision på upp till 99 procent, vilket lovar att revolutionera hur snabbt högprecisionstillverkning kan skalas upp.

NyheterLäs mer...
Nya basmodeller av Nordics Bluetoothkrets
09 mar 2026 11:29 - Jan Tångring
Nya basmodeller av Nordics Bluetoothkrets

Den trådlösa kretsserien NRF54L får nya medlemmar. NRF54LS05A och -B kan fungera som huvudkretsar i enkelchipssystem eller som Bluetooth LE-kompanjoner i flerkretssystem.

ProduktLäs mer...
Powercells vd vägrar intervju efter bluffanklagelser
09 mar 2026 10:00 - Jan Tångring
Powercells vd vägrar intervju efter bluffanklagelser

Livslängden på Powercells bränsleceller ligger i bästa fall på 3000 timmar – långt från de 33 000 timmar som företaget lovat till kunder. Det berättar SVT och norska kollegan NRK efter tips från flera anställda. Powercells vd hävdar att uppgifterna inte stämmer – men vägrar låta sig intervjuas.

NyheterLäs mer...
ABB växer i Indien
09 mar 2026 07:49 - Jan Tångring
ABB växer i Indien

Ny tillverkningskapacitet, nya jobb och nta labb för test och utveckling – det ingår i en investering på 75 miljoner dollar som ABB gör i Indien.

NyheterLäs mer...
Tre dagar om SiC och GaN
09 mar 2026 07:49 - Per Henricsson
Tre dagar om SiC och GaN

Den 16–17 juni är det dags för Scape, den årliga konferensen i Stockholm om material med brett bandgap. På talarlistan finns representanter för bland annat Wolfspeed, Infineon, ST Microelectronics, On Semi och Swegan.

NyheterLäs mer...
3,5 GW vindkraft på plats i USA
06 mar 2026 16:08 - Jan Tångring
3,5 GW vindkraft på plats i USA

USA:s hittills största vindkraftspark är färdigbyggd. Nu återstår att ansluta den till elnätet.

NyheterLäs mer...
Subtröskellogik i 12 nm FinFET
06 mar 2026 15:47 - Jan Tångring
Subtröskellogik i 12 nm FinFET

Amerikanska Ambiqs strömsnåla processor finns nu i ett 12 nm-testchip tillverkat i TSMC:s FinFET-process N12e. Arbetsspänningen kan nu ligga under 300 mV. Det nya chipet heter Atomiq.

ProduktLäs mer...
Svensk switch med 60 procent lägre energiförbrukning
06 mar 2026 13:49 - Per Henricsson
Svensk switch med 60 procent lägre energiförbrukning

Kistabaserade Waystream lanserar en helt ny generation 1 Gbit/s kopparswitchar – utvecklade och tillverkade i Sverige – med ett avsevärt lägre klimatavtryck än tidigare modeller. Bland annat har energiförbrukningen minskat med 60 procent i 7500-serien jämfört med tidigare modeller.

NyheterLäs mer...
Tre svenska bolag bland världens hundra största kontraktstillverkare
06 mar 2026 09:51 - Per Henricsson
Tre svenska bolag bland världens hundra största kontraktstillverkare

Det tyska analyshuset In4ma har tillsammans med sajten EMSNow tagit fram en lista över världens 100 största EMS- och ODM-företag. Inte oväntat toppas den av taiwanesiska Hon Hai, mer känt som Foxconn, men Note, Hanza och Inission tar sig in också.

NyheterLäs mer...
Ny familj STM-styrkretsar
05 mar 2026 16:09 - Jan Tångring
Ny familj STM-styrkretsar

STM32C5 heter en serie mikrokontrollrar riktad mot termostater, lås, industrisensorer, aktuatorer och smarta sensorer och andra enkla komponenter, men gärna med lite mer intelligens än de klassiskt haft – inklusive cybersäkerhet. Wearables är en annan tillämpning. 

ProduktLäs mer...
Chipet skriver en miljon DNA-molekyler parallellt
05 mar 2026 15:48 - Jan Tångring
Chipet skriver en miljon DNA-molekyler parallellt

Nyheter om att lagra data i DNA brukar handla om grundforskning. Men med en ny teknik för syntes av molekyler (skrivning) startar belgiska Imec och amerikanska Atlas Data Storage ett samarbete som låter som om det är på väg mot produktifiering.

NyheterLäs mer...
Volvos största uppdatering via luften någonsin
05 mar 2026 12:10 - Per Henricsson
Volvos största uppdatering via luften någonsin

Runt 2,5 miljoner Volvobilar i 85 länder runt om i världen ska få ett nytt och mer användarvänligt användargränssnitt på bilens centrala skärm. Mjukvaran laddas över luften och ska enligt Göteborgsföretaget vara en av de största uppdateringarna som någon biltillverkare gjort.

NyheterLäs mer...
Så kan försvaret säkra halvledarna
05 mar 2026 10:08 - Per Henricsson
Så kan försvaret säkra halvledarna

Ingen har väl undgått det kraftigt ökande beroendet av elektronik och mjukvara på stridsfältet. FMV, FOI och Tillväxtverket har därför tittat på riskerna och sårbarheterna i försörjningsleden och vad man kan göra för att säkra tillgången.

NyheterLäs mer...
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus
Bidrag från
branschens experter
Nya produkter
Senaste nyheter

Rainer Raitasuo

Rainer
Raitasuo
+46(0)734-171099 rainer@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)